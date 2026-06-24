«Работа подождёт»: Директор Диброва высказался о состоянии шоумена после падения с лестницы

Директор Дмитрия Диброва Артур Якобсон в беседе с «Газетой.ru» сообщил, что состояние телеведущего оценивается как стабильное. Сейчас главное для артиста — здоровье, а не скорейший выход на работу.

Продюсер отметил, что пока сложно прогнозировать, когда шоумен вернётся к съёмкам и публичным мероприятиям. Он подчеркнул: инцидент, по его мнению, не выходит за рамки житейских ситуаций, когда человек «теряет голову из-за женщины и слегка перебирает с алкоголем».

Якобсон призвал не спешить с возвращением и пожелал Дмитрию Александровичу скорейшего восстановления. Работа, по его словам, никуда не денется, а здоровье потерять легко.