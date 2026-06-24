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24 июня, 08:39

«Работа подождёт»: Директор Диброва высказался о состоянии шоумена после падения с лестницы

Директор Диброва Якобсон: Восстановление телеведущего пройдёт хорошо

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Директор Дмитрия Диброва Артур Якобсон в беседе с «Газетой.ru» сообщил, что состояние телеведущего оценивается как стабильное. Сейчас главное для артиста — здоровье, а не скорейший выход на работу.

Продюсер отметил, что пока сложно прогнозировать, когда шоумен вернётся к съёмкам и публичным мероприятиям. Он подчеркнул: инцидент, по его мнению, не выходит за рамки житейских ситуаций, когда человек «теряет голову из-за женщины и слегка перебирает с алкоголем».

Якобсон призвал не спешить с возвращением и пожелал Дмитрию Александровичу скорейшего восстановления. Работа, по его словам, никуда не денется, а здоровье потерять легко.

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Напомним, что Дмитрий Дибров был госпитализирован после падения в клубе Zorka на улице Косыгина в Москве. Перед этим телеведущий познакомился с девушкой и пригласил её вместе с подругой продолжить общение у него дома. Но по дороге к выходу упал на лестнице. На место вызвали медиков, пострадавшему оказали первую помощь. В больнице телеведущий отказался от операции, а уже 22 июня стало известно, что Диброва выписали из медучреждения.

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Дарья Нарыкова
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