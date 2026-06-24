Волонтёры «Единой России» помогают жителям Урала после урагана и подтоплений

В городе Кушва Свердловской области стихия повредила 124 частных дома, ещё 32 строения разрушены полностью. Активисты «Единой России» с первых часов подключились к ликвидации последствий урагана на Урале.

На базе местного Дворца культуры развернули Центр гуманитарной помощи. Добровольцы доставляют питьевую воду, помогают разбирать завалы и расчищать дороги от поваленных деревьев. Для защиты пострадавших крыш от осадков в город завезли баннерную ткань и плотную плёнку.

Уполномоченный партии по работе при ЧС Игорь Кастюкевич сообщил, что помощь планируют усилить. Синоптики прогнозируют в восьми муниципалитетах Свердловской области сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Поддержка жителям должна быть быстрой и всесторонней — от физической до психологической и юридической, включая консультации по выплатам и компенсациям.

Волонтёры помогают жителям Бугуруслана. Видео © МЧС Оренбургской области

Параллельно в Оренбургской области из-за подтоплений в Бугуруслане региональное отделение партии также открыло волонтёрский центр. К адресной помощи привлекли 40 человек, в том числе активистов «Молодой Гвардии Единой России». Работа добровольцев продолжается в круглосуточном режиме.