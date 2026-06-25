«Игра ва-банк»: В Раде в шоке от попыток Зеленского втянуть Белоруссию в конфликт
Депутат Рады Дубинский уличил Зеленского в «победобесии» из-за Белоруссии
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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский резко раскритиковал заявления и действия Владимира Зеленского, назвав их «победобесием». По мнению парламентария, украинское руководство демонстрирует чрезмерный оптимизм и жёсткую риторику на фоне сложной ситуации в стране и неопределённости с поддержкой со стороны западных союзников.
Дубинский отметил, что в риторике Киева присутствует избыточный пафос и игнорирование текущих реалий, включая экономические и военные сложности. Он предположил, что действия Зеленского могут быть попыткой «сыграть ва-банк» и спровоцировать эскалацию конфликта, что, могло бы привести к вовлечению новых сторон.
«Это выглядит сейчас как игра ва-банк. Попытка спровоцировать Путина на опрометчивый шаг, размен ударами, вовлечение Белоруссии — что угодно, что может изменить баланс войны резко. И потребует вмешательства ЕС и США немедленно», — уточнил нардеп в своём телеграм-канале.
Также депутат заявил, что возможные политические изменения в ряде европейских стран в будущем году могут повлиять на поддержку Киева. По его словам, затягивание конфликта играет против Украины, а «запас прочности» страны уже существенно ограничен, учитывая разрушенную энергосистему Незалежной.
Ранее Зеленский дал Белоруссии неделю на вывод техники от границы и пригрозил сделать это силой. Также глава Киева обвинил Россию в атаке дрона на автобус с белорусскими детьми. Президент Александр Лукашенко успокоил жителей Гомельской области и заверил, что страна способна защитить граждан от любого агрессора. Позже стало известно, что Германия перебросила к границе с Белоруссией почти 5000 военных, а в Литве уже находятся 1,8 тысячи немецких солдат, проводящих учения у белорусской границы.
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