Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский резко раскритиковал заявления и действия Владимира Зеленского, назвав их «победобесием». По мнению парламентария, украинское руководство демонстрирует чрезмерный оптимизм и жёсткую риторику на фоне сложной ситуации в стране и неопределённости с поддержкой со стороны западных союзников.

Дубинский отметил, что в риторике Киева присутствует избыточный пафос и игнорирование текущих реалий, включая экономические и военные сложности. Он предположил, что действия Зеленского могут быть попыткой «сыграть ва-банк» и спровоцировать эскалацию конфликта, что, могло бы привести к вовлечению новых сторон.

«Это выглядит сейчас как игра ва-банк. Попытка спровоцировать Путина на опрометчивый шаг, размен ударами, вовлечение Белоруссии — что угодно, что может изменить баланс войны резко. И потребует вмешательства ЕС и США немедленно», — уточнил нардеп в своём телеграм-канале.

Также депутат заявил, что возможные политические изменения в ряде европейских стран в будущем году могут повлиять на поддержку Киева. По его словам, затягивание конфликта играет против Украины, а «запас прочности» страны уже существенно ограничен, учитывая разрушенную энергосистему Незалежной.