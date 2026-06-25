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25 июня, 13:39

«Воспитывала» цепью: Мать-украинка приковывала семилетнего сына к батарее

В Днепропетровской области мать приковывала семилетнего сына к батарее

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В украинском городе Каменский (Днепропетрвоская область) полиция расследует жестокое обращение с семилетним мальчиком. По данным правоохранителей, мать приковывала ребёнка металлической цепью к батарее.

Семью проверили 24 июня сотрудники ювенальной полиции вместе с представителями службы по делам детей. Во время визита они обнаружили обстоятельства, свидетельствующие о насилии над мальчиком.

Как утверждается, женщина использовала цепь в качестве метода «воспитания». Для фиксации произошедшего на место вызвали следственно-оперативную группу.

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Ребёнка немедленно забрали из опасной обстановки и поместили в специализированное учреждение. Там ему оказывают необходимую помощь и поддержку.

Следователи Каменского районного управления полиции возбудили уголовное дело по статье об истязании.

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Преступления против детей на Украине регистрируются регулярно. Ранее Life.ru сообщал, что под Одессой военный выстрелил в школьницу из пневматической винтовки. Кроме того, украинские военные принудительно вывозили детей из приграничных районов Харьковской области. Малышей забирали у семей, которые не хотели уезжать в тыловые регионы Украины и остались ждать прихода российских войск. Съёмку планировали использовать для пропаганды, чтобы показать, что украинские войска «хорошие», а родители «плохие», так как остались в зоне боевых действий.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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