Москва не ожидает улучшения двусторонних отношений с Великобританией после смены премьер-министра, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, уход Кира Стармера с поста главы правительства не стал неожиданностью, но позитивного сдвига в отношениях не будет.

«И дело не в позиции Москвы. Проблема в том, что нынешний враждебный курс Британии обусловлен антироссийским консенсусом в правящем истеблишменте, который опирается на, по сути, многовековую традицию русофобии во внешней политике Лондона», — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат добавила, что следующий премьер, скорее всего, также будет представлять интересы военно-промышленного комплекса и финансовых элит. Она выразила сомнение, что ему удастся переломить ситуацию, но оставила надежду на проявление мудрости и смелости в конкретных шагах. Захарова призвала Лондон отказаться от агрессивной риторики и конфронтации, чтобы вывести отношения из пике и не пересекать опасную черту.