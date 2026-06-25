Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 19:58

В Кушве восстановили магистральные ЛЭП после смерча, чинят газ и дома

Обложка © МЧС Свердловской области

Обложка © МЧС Свердловской области

Специалисты завершили восстановление магистральных линий электропередачи в Кушве Свердловской области после разбушевавшейся в начале недели стихии. Сейчас бригады занимаются подключением к сети отдельных домовладений.

«На объектах электроснабжения работают 64 специалиста, до конца дня планируется завершить до 90% оставшихся работ. Полностью восстановлены магистральные линии электропередачи, продолжается подключение отдельных домовладений», — сказали в департамент информационной политики региона.

Коммунальщики также ремонтируют газовые сети. Тридцать мастеров уже починили около 40% повреждённых трубопроводов. Власти планируют вернуть газ в 19 домов к концу текущего дня. Ещё 19 адресов подключат на следующие сутки.

Предприятие «Россети Урал» совместно с «Облкоммунэнерго» восстановило 132 линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Мастера постепенно подают электричество в жилые сектора. Работы пока не ведут на улицах 9 Января, Коммуны и Чапаева. Там сотрудники МЧС сначала должны разобрать завалы. Как только спасатели дадут разрешение, энергетики приступят к ремонту сетей.

Спутники засняли мощный смерч на Урале, оставивший людей без домов
Спутники засняли мощный смерч на Урале, оставивший людей без домов

Сильный смерч и порывистый ветер обрушились на Свердловскую область вечером 22 июня. Стихия затронула Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Ураган повредил десятки домов, опоры ЛЭП и автомобили. Также пострадали люди. В Кушве власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar