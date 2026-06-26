Ордена летят обратно: Вслед за Качиньским награды Киеву вернули ещё три польских экс-министра
Ещё трое польских политиков отказались от украинских госнаград
Мариуш Блащак. Обложка © ТАСС / EPA / PAWEL SUPERNAK
Ещё трое польских политиков демонстративно отказались от украинских госнаград. Причиной стал скандал, вызванный героизацией киевским режимом Украинской повстанческой армии*.
Сегодня от орденов «За заслуги» различных степеней отказались бывший министр национальной обороны и глава МВД Мариуш Блащак, экс-спикер сейма Марек Кухчиньский и бывший руководитель внешнеполитического ведомства Збигнев Рау.
Напомним, скандал между Варшавой и Киевом разразился после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя организации, участвовавшей в Волынской резне, — УПА*. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого орла и потребовал отменить название. Киев проигнорировал требование, что в Варшаве расценили как провокацию. В ответ несколько украинских чиновников вернули свои награды, а Навроцкий заявил, что Зеленский перешёл все границы. После этого главарь киевского режима отказался от участия в саммите по Украине в Гданьске. А накануне о возврате ордена князя Ярослава Мудрого заявил лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
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*Запрещённая в России экстремистская организация.