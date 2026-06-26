Ещё трое польских политиков демонстративно отказались от украинских госнаград. Причиной стал скандал, вызванный героизацией киевским режимом Украинской повстанческой армии*.

Сегодня от орденов «За заслуги» различных степеней отказались бывший министр национальной обороны и глава МВД Мариуш Блащак, экс-спикер сейма Марек Кухчиньский и бывший руководитель внешнеполитического ведомства Збигнев Рау.

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