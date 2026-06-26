Тела 589 погибших нашли после разрушительного землетрясения в Венесуэле
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Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 589 человек, ещё 2 980 получили ранения. Об этом в эфире государственного телеканала сообщила уполномоченный президента страны Делси Родригес.
«К сожалению, мы должны сообщить, что уже есть 589 погибших и 2 980 пострадавших, но при этом мы спасли десятки людей», — отметила политик.
Спасательные работы и разбор завалов продолжаются, число пострадавших и погибших может увеличиться. Власти Венесуэлы принимают меры для оказания помощи населению в зоне бедствия.
Напомним, что 25 июня Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых было зафиксировано около 30 афтершоков, в стране введён режим чрезвычайного положения и закрыт главный аэропорт, а пропавшими без вести числятся более 40 тысяч, спасатели продолжают разбирать завалы, а президент России Владимир Путин направил соболезнования народу республики.
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