Мединский назвал Иванова лучшим выпускником советской школы офицеров

Советник президента России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова. Он отметил, что для чиновника честь и Родина были не пустыми словами. Об этом говорится в телеграм-канале Мединского.

«Самые искренние соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича Иванова. Человек фундаментального образования, сильный, честный, он был одним из лучших представителей старой советской школы офицеров госбезопасности. Для кого честь и Родина — превыше всего», — пишет Мединский.