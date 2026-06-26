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26 июня, 14:43

Мединский назвал Иванова лучшим выпускником советской школы офицеров

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Советник президента России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова. Он отметил, что для чиновника честь и Родина были не пустыми словами. Об этом говорится в телеграм-канале Мединского.

«Самые искренние соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича Иванова. Человек фундаментального образования, сильный, честный, он был одним из лучших представителей старой советской школы офицеров госбезопасности. Для кого честь и Родина — превыше всего», — пишет Мединский.

Дмитриев напомнил, что Иванов беззаветно служил России и помогал её развитию
Дмитриев напомнил, что Иванов беззаветно служил России и помогал её развитию

Напомним, бывший министр обороны России и специальный представитель президента Сергей Иванов скончался на 73-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин уже выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного. А секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал смерть чиновника невосполнимой утратой для всей страны. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным Иванова.

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Татьяна Миссуми
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