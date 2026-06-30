Генпрокурор Монако отказался признать подрыв украинского олигарха терактом

Власти Монако изменили квалификацию взрыва, произошедшего у дома семьи украинца Андрея Ермолаева, против которого в 2023 году украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции. Генпрокурор княжества Стефан Тибо заявил, что произошедшее не является терактом.

«Хотел бы прежде всего сказать, что, исходя из имеющихся у меня данных, речь не идёт об атаке, которую можно было бы квалифицировать как террористический акт», — сказал генпрокурр, чью речь транслировал TVMonaco.