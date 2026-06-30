Генпрокурор Монако отказался признать подрыв украинского олигарха терактом
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Власти Монако изменили квалификацию взрыва, произошедшего у дома семьи украинца Андрея Ермолаева, против которого в 2023 году украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции. Генпрокурор княжества Стефан Тибо заявил, что произошедшее не является терактом.
«Хотел бы прежде всего сказать, что, исходя из имеющихся у меня данных, речь не идёт об атаке, которую можно было бы квалифицировать как террористический акт», — сказал генпрокурр, чью речь транслировал TVMonaco.
Напомним, вечером 29 июня в Монако на улице Reverend-Pere-Louis-Folla произошёл взрыв, в результате пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, а его спутница получила тяжелейшие травмы — ей оторвало ноги. Блогер Анатолий Шарий предположил, что инцидент может быть связан с рейдерским захватом бизнеса олигарха на Украине. Изначально мэр Ниццы Эрик Сьотти квалифицировал как теракт, а глава правительства Монако Кристоф Мирман назвал произошедшее первым терактом в истории княжества.
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