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Регион
30 июня, 11:33

Генпрокурор Монако отказался признать подрыв украинского олигарха терактом

Обложка © ТАСС / SEBASTIEN NOGIER

Обложка © ТАСС / SEBASTIEN NOGIER

Власти Монако изменили квалификацию взрыва, произошедшего у дома семьи украинца Андрея Ермолаева, против которого в 2023 году украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции. Генпрокурор княжества Стефан Тибо заявил, что произошедшее не является терактом.

«Хотел бы прежде всего сказать, что, исходя из имеющихся у меня данных, речь не идёт об атаке, которую можно было бы квалифицировать как террористический акт», — сказал генпрокурр, чью речь транслировал TVMonaco.

Мэр Ниццы назвал взрыв в Монако терактом
Мэр Ниццы назвал взрыв в Монако терактом

Напомним, вечером 29 июня в Монако на улице Reverend-Pere-Louis-Folla произошёл взрыв, в результате пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, а его спутница получила тяжелейшие травмы — ей оторвало ноги. Блогер Анатолий Шарий предположил, что инцидент может быть связан с рейдерским захватом бизнеса олигарха на Украине. Изначально мэр Ниццы Эрик Сьотти квалифицировал как теракт, а глава правительства Монако Кристоф Мирман назвал произошедшее первым терактом в истории княжества.

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Анастасия Никонорова
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