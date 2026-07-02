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Регион
2 июля, 11:22

Суд Франции оштрафовал владельца задержанного танкера Tagor на 1 млн евро

Обложка © ТАСС / Imaginechina/Sipa USA

Обложка © ТАСС / Imaginechina/Sipa USA

Владелец нефтяного танкера Tagor, задержанного ВМС Франции в Атлантике, был оштрафован на 1 миллион евро за отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям властей. Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Бреста.

Дело было рассмотрено в рамках процедуры признания вины. С судна полиция в ближайшее время снимет административный арест, и корабль сможет покинуть территориальные воды Франции. Но штраф должен быть уплачен до отправки танкера.

«Шаг к войне»: На Западе забили тревогу после задержания танкера Tagor
«Шаг к войне»: На Западе забили тревогу после задержания танкера Tagor

Напомним, ВМС Франции задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который вышел из России и находился под международными санкциями. По данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт зафиксировали в Мурманске в начале мая. Капитаном танкера является гражданин России. Прокурор Бреста Стефан Келланберже сообщил о начале уголовного расследования после отказа экипажа подчиниться требованиям ВМС. Позже капитана выпустили из-под ареста.

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Татьяна Миссуми
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