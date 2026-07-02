Суд Франции оштрафовал владельца задержанного танкера Tagor на 1 млн евро

Владелец нефтяного танкера Tagor, задержанного ВМС Франции в Атлантике, был оштрафован на 1 миллион евро за отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям властей. Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Бреста.

Дело было рассмотрено в рамках процедуры признания вины. С судна полиция в ближайшее время снимет административный арест, и корабль сможет покинуть территориальные воды Франции. Но штраф должен быть уплачен до отправки танкера.