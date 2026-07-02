Министр обороны Украины Михаил Фёдоров направил письма в 40 стран с отчаянной просьбой о помощи. Он требует безотлагательно передать киевскому режиму ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot из имеющихся запасов. Текст обращения опубликован на официальной странице военного ведомства социальной сети.

«Если бы партнёры вовремя давали то, что обещали», — сетует министр.

Фёдоров предлагает схему: забрать ракеты сейчас, а взамен вернуть их из будущих поставок, которые должны прибыть по уже заключённым контрактам. Таким образом, киевский режим пытается заткнуть дыры в противовоздушной обороне за счёт чужих арсеналов, признавая неспособность защитить собственное небо без экстренной помощи Запада.