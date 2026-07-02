Глава МО Украины Фёдоров написал в 40 стран с просьбой о ракетах к ЗРК Patriot
Михаил Фёдоров. Обложка © Пресс-служба министра обороны Украины
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров направил письма в 40 стран с отчаянной просьбой о помощи. Он требует безотлагательно передать киевскому режиму ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot из имеющихся запасов. Текст обращения опубликован на официальной странице военного ведомства социальной сети.
«Если бы партнёры вовремя давали то, что обещали», — сетует министр.
Фёдоров предлагает схему: забрать ракеты сейчас, а взамен вернуть их из будущих поставок, которые должны прибыть по уже заключённым контрактам. Таким образом, киевский режим пытается заткнуть дыры в противовоздушной обороне за счёт чужих арсеналов, признавая неспособность защитить собственное небо без экстренной помощи Запада.
Напомним, минувшей ночью Армия России нанесла массированный удар по столицы Незалежной. Прилёты зафиксированы в элитных отелях, где проживают иностранные наёмники ВСУ. Власти украинской столицы сообщали о повреждениях во всех районах города. Life.ru собрал в один материал все детали этой рекордной атаки.
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