Следствие считает украинку подозреваемой в покушении на Ермолаева

Следственные органы Монако установили личность подозреваемого по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщает RTL со ссылкой на прокуратуру княжества.

По данным следствия, в отношении фигуранта выдан ордер на арест, а в ближайшее время ожидается оформление красного ордера Интерпола.

Имя подозреваемого официально не раскрывается. Однако, по данным France Info, это 30-летняя украинка, проживающая в Германии.

Расследование ведётся по нескольким статьям, включая покушение на убийство, использование взрывного устройства в общественном месте и сговор.