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3 июля, 07:17

Киев затянуло сильным смогом и гарью после массированного удара РФ

Обложка © freepik / teksomolika

Обложка © freepik / teksomolika

Киев оказался затянут плотным смогом прямо с утренних часов 3 июля. Жители города также жалуются на запах гари и отдельные очаги пожаров. Об этом сообщает издание УНИАН.

Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что по Киеву в ночь на 2 июля было выпущено 28 баллистических ракет — рекордное число в рамках одного удара. Министерство обороны РФ подтвердило, что российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве, включая завод по производству ракет «Фламинго», Fire Point и дронов «Лютый», в ответ на теракты ВСУ. Мэр столицы Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной за всё время.

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Татьяна Миссуми
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