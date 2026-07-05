«Современность сломала традиции»: Политолог объяснил, почему Иран растянул похороны Хаменеи на неделю

Церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим 28 февраля в результате удара США и Израиля, началась в Тегеране 3 июля. Необычно долгий срок между гибелью и погребением — более четырёх месяцев — вызвал вопросы о нарушении исламской традиции, предписывающей предать тело земле до заката в день смерти. Востоковед и политолог Олег Гущин в беседе с 360.ru назвал такое решение властей сознательным шагом, продиктованным политическими целями.

«По мусульманскому обычаю человека, если он умер днём, нужно похоронить до наступления ночи. Но поскольку он не просто старый имам, а национальный символ, и принял мученическую смерть, конечно, хотели вокруг этого дела сделать большую пропагандистскую кампанию», — заявил эксперт.

Гущин подчеркнул, что ворвавшаяся в мусульманскую культуру современность сломала многовековые традиции. В качестве примера он привёл назначение на пост нового верховного лидера сына покойного — Моджтабы Хаменеи.

«Это меня тоже очень удивило, потому что это должен был сделать другой человек, во всяком случае, старше и имеющий большие заслуги и перед страной, и перед религией», — отметил Гущин.

По данным иранских властей, за неделю траурных мероприятий проститься с Хаменеи приедут до 20 миллионов человек. Церемонии пройдут в Тегеране, Куме, священных городах Ирака и завершатся 9 июля погребением в Мешхеде, у мавзолея Имама Резы. Представители десятков стран, включая Россию, уже прибыли или ожидаются на мероприятиях. Гущин отметил, что Иран использовал эту паузу для масштабной пропагандистской кампании.

«Они показали американцам, что, пока их предки бегали по лесам с каменными копьями, они уже создали державу от Эгейского моря до Йемена», — заключил эксперт.