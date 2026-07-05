Представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала действия украинского руководства, прокомментировав отказ Киева от гуманитарной инициативы. Минобороны России предлагало ввести временный режим тишины в Константиновке, чтобы передать украинской стороне тела погибших военнослужащих.

Предложение российской стороны предусматривало прекращение огня в конкретном районе, что позволило бы безопасно провести процедуру обмена. Москва рассчитывала на конструктивный диалог, но встретила молчание и нежелание обсуждать вопрос.

Официальный представитель МИД РФ заявила в беседе с телеканалом «Звезда», что «Зеленскому украинцы не нужны — ни мертвые, ни живые». По мнению дипломата, подобная реакция на гуманитарный жест демонстрирует равнодушие руководства страны к судьбам собственных граждан.

Киевская администрация пока не предоставила официальных разъяснений причин, по которым была отклонена возможность забрать павших бойцов.