Захарова: Зеленскому украинцы не нужны — ни мёртвые, ни живые
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Представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала действия украинского руководства, прокомментировав отказ Киева от гуманитарной инициативы. Минобороны России предлагало ввести временный режим тишины в Константиновке, чтобы передать украинской стороне тела погибших военнослужащих.
Предложение российской стороны предусматривало прекращение огня в конкретном районе, что позволило бы безопасно провести процедуру обмена. Москва рассчитывала на конструктивный диалог, но встретила молчание и нежелание обсуждать вопрос.
Официальный представитель МИД РФ заявила в беседе с телеканалом «Звезда», что «Зеленскому украинцы не нужны — ни мертвые, ни живые». По мнению дипломата, подобная реакция на гуманитарный жест демонстрирует равнодушие руководства страны к судьбам собственных граждан.
Киевская администрация пока не предоставила официальных разъяснений причин, по которым была отклонена возможность забрать павших бойцов.
Накануне Минобороны России предложило Украине прекратить обстрелы Константиновки 6 июля с 12:00 до 18:00 мск для проведения гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Напомним, , что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах. Позже президент России Владимир Путин лично прибыл в пункт управления объединённой группировки войск. Глава государства появился на встрече с военачальниками в военной форме и назвал освобождение Константиновки первой, но крайне важной фазой.
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