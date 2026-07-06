Прощание с убитой 12-летней Миланой пройдёт сегодня в Колпино
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Прощание с погибшей 12-летней Миланой пройдёт сегодня в Колпино. Об этом сообщили в группе СНТ «Захожье-2».
Церемонию проведут в Соборе Троицы Живоначальной. Начало назначено на 14:00. Родные убитой девочки открыли сбор средств для семьи.
Напомним, в Ленинградской области задержали 42-летнего предпринимателя Фёдора Мехнина по подозрению в расправе над 12-летней девочкой в СНТ «Захожье», где мужчина также был членом правления. Убийца был отправлен в СИЗО на два месяца. Девочка ушла в лес за грибами 2 июля и пропала. Всю ночь волонтёры «ЛизаАлерт» и местные жители прочёсывали лес. Утром 3 июля её тело нашли, было возбуждено уголовное дело об убийстве.
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