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6 июля, 07:49

Прощание с убитой 12-летней Миланой пройдёт сегодня в Колпино

Обложка © VK / Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»

Обложка © VK / Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»

Прощание с погибшей 12-летней Миланой пройдёт сегодня в Колпино. Об этом сообщили в группе СНТ «Захожье-2».

Церемонию проведут в Соборе Троицы Живоначальной. Начало назначено на 14:00. Родные убитой девочки открыли сбор средств для семьи.

Миллион рублей нашли у убийцы 12-летней девочки при задержании в Гатчине
Миллион рублей нашли у убийцы 12-летней девочки при задержании в Гатчине

Напомним, в Ленинградской области задержали 42-летнего предпринимателя Фёдора Мехнина по подозрению в расправе над 12-летней девочкой в СНТ «Захожье», где мужчина также был членом правления. Убийца был отправлен в СИЗО на два месяца. Девочка ушла в лес за грибами 2 июля и пропала. Всю ночь волонтёры «ЛизаАлерт» и местные жители прочёсывали лес. Утром 3 июля её тело нашли, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Владимир Озеров
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