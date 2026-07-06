Прощание с убитой 12-летней Миланой пройдёт сегодня в Колпино

Прощание с погибшей 12-летней Миланой пройдёт сегодня в Колпино. Об этом сообщили в группе СНТ «Захожье-2».

Церемонию проведут в Соборе Троицы Живоначальной. Начало назначено на 14:00. Родные убитой девочки открыли сбор средств для семьи.