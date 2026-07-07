Опубликовано видео «пыточной» в доме убийцы киллерши Березовской из Монако

Прокуратура Украины показала видео комнаты пыток в подвале у бывшего правоохранителя, который вместе с сотрудником ГУР подозревается в убийстве Анастасии Березовской — киллерши, подорвавшей олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

Следствие установило, что Березовская общалась с двумя мужчинами — бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником Главного управления разведки МО Украины, которые неоднократно отправляли ей деньги на банковскую карточку и криптокошелек. Сотрудник ГУР уже признался в убийстве женщины и заявил, что отправлял ей деньги по своей инициативе. А в доме его подельника нашли подвальное помещение, похожее на комнату пыток.