Опубликовано видео «пыточной» в доме убийцы киллерши Березовской из Монако
Анастасия Березовская. Коллаж © Life.ru / Сайт Интерпола
Прокуратура Украины показала видео комнаты пыток в подвале у бывшего правоохранителя, который вместе с сотрудником ГУР подозревается в убийстве Анастасии Березовской — киллерши, подорвавшей олигарха Вадима Ермолаева в Монако.
Следствие установило, что Березовская общалась с двумя мужчинами — бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником Главного управления разведки МО Украины, которые неоднократно отправляли ей деньги на банковскую карточку и криптокошелек. Сотрудник ГУР уже признался в убийстве женщины и заявил, что отправлял ей деньги по своей инициативе. А в доме его подельника нашли подвальное помещение, похожее на комнату пыток.
Видео © Прокуратура Украины
Напомним, ранее под Киевом обнаружили тело 39-летней Анастасии Березовской — той самой киллерши, которую подозревают в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По подозрению в её убийстве задержаны сотрудник ГУР и бывший правоохранитель.
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