В Тыве нашли тело второй девочки, пропавшей в Кызыле

В Тыве обнаружили тело, которое, предположительно, принадлежит второй девочке, пропавшей в Кызыле. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«В Республике Тыва обнаружено тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Кызыле», — говорится в сообщении.