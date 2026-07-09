Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 07:18

В Тыве нашли тело второй девочки, пропавшей в Кызыле

Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва

Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва

В Тыве обнаружили тело, которое, предположительно, принадлежит второй девочке, пропавшей в Кызыле. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«В Республике Тыва обнаружено тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Кызыле», — говорится в сообщении.

В Томске нашли тело 16-летнего подростка, унесённого течением реки
В Томске нашли тело 16-летнего подростка, унесённого течением реки

До этого было найдено тело первой пропавшей девочки. Напомним, что Айлана и Амина ушли из дома 1 июля и не вернулись. На берегу Енисея нашли их выключенные телефоны и обувь одной из них. Основная версия — девочки могли утонуть. СК возбудил дело по статье об убийстве.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Тыва, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar