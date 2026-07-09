В Тыве нашли тело второй девочки, пропавшей в Кызыле
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В Тыве обнаружили тело, которое, предположительно, принадлежит второй девочке, пропавшей в Кызыле. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
«В Республике Тыва обнаружено тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Кызыле», — говорится в сообщении.
До этого было найдено тело первой пропавшей девочки. Напомним, что Айлана и Амина ушли из дома 1 июля и не вернулись. На берегу Енисея нашли их выключенные телефоны и обувь одной из них. Основная версия — девочки могли утонуть. СК возбудил дело по статье об убийстве.
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