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9 июля, 21:57

Зеленский признал, что склад в Вишнёвом принадлежал «Укроборонпрому»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что склад в городе Вишнёвое Киевской области, где ранее прогремели взрывы, принадлежал «Укроборонпрому». Об этом сообщает агентство УНИАН.

«В Вишнёвом взорвался склад боеприпасов «Укроборонпрома», — пишет УНИАН со ссылкой на экс-комика.

Кроме того, Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело, виновные будут наказаны, последуют увольнения.

Нардеп Скороход: На складе в Вишнёвом хранились боеприпасы и ракеты ПВО
Нардеп Скороход: На складе в Вишнёвом хранились боеприпасы и ракеты ПВО

Напомним, одной из целей ночного удара по Киевской области стал склад в Вишнёвом, где находились снаряды с обеднённым ураном. Из-за резкого ухудшения качества воздуха началась эвакуация. Зеленский признал, что ПВО Украины не смогла сбить ни одной баллистической ракеты. Известно, что из города вывезли 500 человек.

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Алена Пенчугина
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