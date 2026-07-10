Зеленский признал, что склад в Вишнёвом принадлежал «Укроборонпрому»
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Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что склад в городе Вишнёвое Киевской области, где ранее прогремели взрывы, принадлежал «Укроборонпрому». Об этом сообщает агентство УНИАН.
«В Вишнёвом взорвался склад боеприпасов «Укроборонпрома», — пишет УНИАН со ссылкой на экс-комика.
Кроме того, Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело, виновные будут наказаны, последуют увольнения.
Напомним, одной из целей ночного удара по Киевской области стал склад в Вишнёвом, где находились снаряды с обеднённым ураном. Из-за резкого ухудшения качества воздуха началась эвакуация. Зеленский признал, что ПВО Украины не смогла сбить ни одной баллистической ракеты. Известно, что из города вывезли 500 человек.
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