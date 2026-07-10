Зеленский признал, что склад в Вишнёвом принадлежал «Укроборонпрому»

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что склад в городе Вишнёвое Киевской области, где ранее прогремели взрывы, принадлежал «Укроборонпрому». Об этом сообщает агентство УНИАН.

«В Вишнёвом взорвался склад боеприпасов «Укроборонпрома», — пишет УНИАН со ссылкой на экс-комика.

Кроме того, Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело, виновные будут наказаны, последуют увольнения.