Зеленский анонсировал увольнения в «Укроборонпроме» после удара ВС РФ по складу

Взрыв на складе боеприпасов под Киевом не останется без последствий для руководства «Укроборонпрома». Владимир Зеленский заявил, что ЧП произошло на территории предприятия, подконтрольного госконцерну. Он подчеркнул: помимо уголовного расследования, в компании пройдут масштабные увольнения.