Зеленский анонсировал увольнения в «Укроборонпроме» после удара ВС РФ по складу
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Взрыв на складе боеприпасов под Киевом не останется без последствий для руководства «Укроборонпрома». Владимир Зеленский заявил, что ЧП произошло на территории предприятия, подконтрольного госконцерну. Он подчеркнул: помимо уголовного расследования, в компании пройдут масштабные увольнения.
«Виновные будут наказаны», — резюмировал Зеленский.
Напомним, одной из целей удара ВС РФ в ночь на 6 июля по Киевской области стал склад в Вишнёвом, где находились снаряды с обеднённым ураном. Из-за резкого ухудшения качества воздуха началась эвакуация. Зеленский признал, что ПВО Украины не смогла сбить ни одной баллистической ракеты. Известно, что из города вывезли 500 человек.
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