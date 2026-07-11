День памяти Петра и Павла 12 июля: что можно и нельзя делать после окончания Петрова поста
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Один был рыбаком, другой — гонителем христиан. 12 июля православные вспоминают апостолов Петра и Павла. Life.ru рассказывает, что можно и нельзя делать в этот день и какие приметы работают до сих пор.
День Петра и Павла 12 июля: традиции и запреты праздника. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
Один нёс сети и пропах рыбой, другой когда-то мечтал стереть христиан с лица земли, но закончили оба на одной странице церковного календаря и в один день церковной памяти. 12 июля православные вспоминают апостолов Петра и Павла, и с этим днём связан целый ворох правил, идти наперекор которым предки не советовали никому. Разбираемся, откуда взялись все эти запреты и приметы и почему их соблюдают до сих пор.
Рыбак и гонитель: как два врага христианства стали святыми
Апостолы Пётр и Павел: история рыбака и гонителя христиан. Фото © azbyka.ru
Пётр ловил рыбу на Галилейском море, когда встретил Христа и бросил сети ради его проповеди. Он первым признал в Иисусе Сына Божьего, за что получил имя «камень» — по-гречески «петрос», ставшее символом крепости веры. В ночь ареста Пётр трижды отрёкся от Учителя перед чужими людьми у костра, но раскаяние оказалось настолько сильным, что апостол стал одним из главных проповедников новой веры и обратил ко Христу тысячи слушателей одной-единственной проповедью в Иерусалиме.
Павел — совсем другая история. Изначально он носил имя Савл и яростно преследовал первых христиан по всей Иудее. Всё изменилось на дороге в Дамаск: Савл ослеп от яркого света и услышал голос, спрашивающий, зачем он гонит Христа. После этого случая бывший гонитель принял крещение и превратился в одного из самых ревностных проповедников среди язычников. Апостолы погибли в один день в Риме: Петра распяли вниз головой по его собственной просьбе, а Павла обезглавили как римского гражданина.
Петров пост позади: с чем связано облегчение на столе
Завершение Петрова поста: что теперь можно на стол 12 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Koval
Петров пост в этом году стартовал 23 июня и завершился 11 июля, накануне праздника. По длительности он всегда «плавающий»: зависит от даты Пасхи и Троицы, поэтому каждый год пост длится по-разному — то дольше, то короче. Смысл этих недель заключался именно в подготовке к празднику через молитву, покаяние и внутреннюю собранность перед летними хлопотами. Апостолы, по преданию, готовились к служению именно так — через воздержание.
12 июля наконец разрешают мясо, молочное и яйца. На столе традиционно появляются наваристый борщ со свежей свёклой, тонкие блинчики с ягодами и румяная дрожжевая выпечка с мёдом. Рыбакам в этот день полагалось особое угощение. Пётр считался их личным покровителем, а рыба на праздничном столе была таким же обязательным атрибутом, как хлеб или соль на любом застолье.
Традиции и обряды Петрова дня
Традиции и обряды Петрова дня в народной культуре. Фото: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
Подготовка к Петрову дню начиналась ещё накануне вечером: хозяйки убирались в доме, красили яйца в жёлтый цвет луковой шелухой и варили пиво специально к завтрашнему семейному застолью. Ночь перед праздником считалась особенной: молодёжь разжигала костры на берегах рек и караулила восход, а те, кто ухитрялся не уснуть до утра, получали, по поверью, здоровье и удачу на весь следующий год. Утром вся семья отправлялась на праздничную службу в храм.
После службы устраивали шумные братчины и ярмарки: соседи и родственники садились за общий стол, угощали странников и бедняков, а вечером собирались отдельно для семейного застолья с крестниками. Девушки в этот день умывались водой из трёх разных родников для красоты и здоровья, а парни из соседних деревень мерились силой на перекрёстках, чтобы уладить споры без драки. Праздник растягивался на несколько дней подряд, а не заканчивался за один вечер.
Что можно делать 12 июля
Что можно делать 12 июля по приметам Петрова дня. Фото © Life.ru
Наши предки верили: как проведёшь Петров день, такой и будет вторая половина лета, а то и весь следующий год до нового урожая. Поэтому 12 июля старались не просто отдохнуть после долгого поста, а совершить несколько особых ритуалов.
- Сходить на праздничную службу и помолиться апостолам об успехах в делах и учёбе.
- Встретить рассвет, ведь считалось, что тот, кто «караулит солнце», будет счастлив весь год.
- Умыться водой из трёх родников для здоровья и молодости.
- Сыграть свадьбу: раньше именно с Петрова дня открывался сезон венчаний и гуляний.
- Искупаться в реке или пруду, поскольку русалки и водяные в этот день спят.
- Угостить соседей и помочь нуждающимся, ведь щедрость 12 июля сулила достаток на весь год.
Что нельзя делать 12 июля
Что нельзя делать 12 июля: главные запреты Петрова дня. Фото: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
Есть целый список того, от чего лучше воздержаться 12 июля, чтобы не омрачить себе оставшееся лето и не навлечь неприятности на весь год вперёд, как бы странно это ни звучало для современного человека.
- Ссориться и сквернословить, а также вынашивать обиды на близких.
- Одалживать деньги и вещи, а также пересчитывать имеющиеся сбережения.
- Заниматься тяжёлым физическим трудом в поле или огороде.
- Браться за рукоделие: шить, вязать и вышивать в этот день не полагалось.
- Купаться в одиночестве без компании родных или друзей.
- Объедаться и злоупотреблять спиртным, даже несмотря на конец поста.
Приметы на Петров день
Народные приметы на Петров день 12 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nekrasov Eugene
Погоду 12 июля наши предки изучали особенно внимательно: считалось, что именно в этот день природа сама подсказывает, каким будет остаток лета.
- Ясный и жаркий день обещает тёплую вторую половину лета и хороший урожай.
- Пасмурная погода с моросящим дождём предвещает затяжное ненастье.
- Гроза с ливнем сулит богатый урожай, но трудный сенокос.
- Обильная роса на траве утром предсказывает жару, а сухая трава — скорый дождь.
- Облака, плывущие против ветра, тоже верный признак приближающегося дождя.
12 июля — праздник с двойным дном: с одной стороны, долгожданное облегчение после поста, с другой — целый список правил, которые предки соблюдали неукоснительно. Историю Петра и Павла стоит вспомнить хотя бы ради общего развития: рыбак и гонитель христиан, два совершенно разных пути, которые в итоге привели к одной судьбе и одному дню памяти. Соблюдать приметы или нет — личное дело каждого, но провести день без ссор и с добрыми делами точно не помешает. Кстати, если тема православных праздников и молитв вам близка, Life.ru недавно разбирался, к каким святым обращаются, когда хотят сохранить любовь и крепкий брак, — список получился неожиданно длинным.
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