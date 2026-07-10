На саммите НАТО в Анкаре американские представители прямо заявили о намерении помогать Киеву наносить удары вглубь российской территории. Вслед за этим на Украине анонсировали скорое применение баллистических ракет, целью которых может стать Москва. Ситуацию в эфире программы «Мы в курсе» на «Царьграде» обсудили ведущая Елена Афонина и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт отметил, что заявления Вашингтона о мирном урегулировании — это лишь прикрытие для двуличной игры. США, по его словам, продолжают ослаблять Россию всеми доступными методами, включая военно-технические, а их ВПК обогащается на затягивании конфликта. Внутри самого альянса, добавил Михайлов, нарастает раскол: Трамп выдаивает из Европы трёхкратное увеличение взносов и навязывает закупку до 80% американских вооружений, одновременно открыто заявляя о планах в отношении Гренландии и Канады — обе страны являются членами НАТО с 1949 года.

Говоря о возможном применении баллистики, эксперт подчеркнул, что в отличие от дронов, это принципиально иной уровень угрозы. Ответные меры будут предприняты совсем другими средствами поражения, и в Киеве это прекрасно понимают, поэтому реально «нажать кнопку» никто не решится.

«Это не дроны, понимаете? Это баллистика! Баллистика — это 100-процентный ответ совсем другими средствами поражения. Я думаю, болтать они могут ещё очень много, но реально кнопочку никто не нажмёт. Потому что понимают, что ответ будет совсем другой, чем на дроны», — заявил Михайлов.

По мнению аналитика, Россия до сих пор действует гуманно, не нанося удары по европейским производствам западных вооружений и соблюдая международное военное право. Однако, признался он, если бы он занимал пост начальника Генштаба, возможно, принимал бы более жёсткие решения.

Михайлов предложил для сдерживания Запада использовать не только ФАБы, но и более хитрые комбинации на уровне спецслужб и геополитики — например, продемонстрировать ядерные испытания на полигоне Новой Земли, тем более что Россия вышла из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Эксперт подчеркнул, что Россия не проводит определённые действия из гуманных соображений, чтобы избежать лишней паники и ядерной эскалации, однако поставил под сомнение гуманность Запада по отношению к Москве.

«По-моему, все разговоры о гуманности пора уже перевести в плоскость необходимых действий, которые требуются для понижения уровня эскалации с западной стороны. То есть их надо припугнуть, нужно поставить перед ними вопрос выживаемости: либо завтра вы все умрёте, либо сегодня вы оттаскиваете все вооружения, прекращаете эскалировать. Но для этого нам нужно пойти ва-банк», — заключил Михайлов.