По его словам в беседе с KP.ru , выданное разрешение позволяет выпускать ракеты, но ключевые компоненты — активную головку самонаведения, двигатель и ряд других элементов — Киев произвести не в состоянии. Это очень высокие и сложные технологии, которые украинской стороне всё равно придётся закупать в Соединённых Штатах.

Кнутов добавил, что киевский режим прекрасно понимает: строительство подобного завода на своей территории приведёт к его неминуемому обнаружению и уничтожению. Эксперт напомнил о громких заявлениях Rheinmetall, обещавшего возвести на Украине восемь предприятий. В итоге показали лишь один завод, занимавшийся ремонтом немецкой и советской техники. После прилёта российской ракеты он перестал функционировать, и на этом всё закончилось. Такая же судьба, по мнению специалиста, озвученному в эфире радио «Комсомольская правда», ждёт и любое другое военное производство на украинской территории.