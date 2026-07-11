Лицензия есть, технологий нет: Даже разрешение США не поможет Киеву зарядить свои «Патриоты»
Эксперт Кнутов: Украина не сможет самостоятельно производить ракеты к Patriot
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Украина не сможет самостоятельно наладить производство ракет для зенитных комплексов Patriot даже при наличии лицензии от США. Такое мнение озвучил историк войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам в беседе с KP.ru, выданное разрешение позволяет выпускать ракеты, но ключевые компоненты — активную головку самонаведения, двигатель и ряд других элементов — Киев произвести не в состоянии. Это очень высокие и сложные технологии, которые украинской стороне всё равно придётся закупать в Соединённых Штатах.
Кнутов добавил, что киевский режим прекрасно понимает: строительство подобного завода на своей территории приведёт к его неминуемому обнаружению и уничтожению. Эксперт напомнил о громких заявлениях Rheinmetall, обещавшего возвести на Украине восемь предприятий. В итоге показали лишь один завод, занимавшийся ремонтом немецкой и советской техники. После прилёта российской ракеты он перестал функционировать, и на этом всё закончилось. Такая же судьба, по мнению специалиста, озвученному в эфире радио «Комсомольская правда», ждёт и любое другое военное производство на украинской территории.
Напомним, на полях саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в непосредственной передаче ракет к ЗРК Patriot, но заявил, что Вашингтон может передать Украине лицензию на их производство. В немецкой прессе звучат оценки, что Киеву потребуется до двух лет на развёртывание производства ракет для Patriot. Даже при наличии технологий и поддержки союзников новые мощности не смогут быстро обеспечить войска достаточным количеством боеприпасов. Проблему усугубляет высокий глобальный спрос на эти ракеты. А ещё высказываются предположения, что производство этих снарядов будет развёрнуто не в Незалежной, а в Германии.
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