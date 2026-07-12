Определились все полуфинальные пары ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла Швейцарию и последней вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Четвертьфинальный матч завершился со счётом 3:1 после дополнительного времени.

За выход в финал аргентинцы сыграют со сборной Англии. Встреча состоится 15 июля. Английская команда в четвертьфинале победила Норвегию со счётом 2:1 в дополнительное время.

В другой полуфинальной паре встретятся Франция и Испания. Команды проведут матч 14 июля. Французские футболисты на предыдущей стадии обыграли Марокко со счётом 2:0. Испания одолела Бельгию — 2:1.

Матч за третье место состоится 18 июля. Победителя чемпионата мира определят в финале 19 июля.

Ранее аргентинский игрок Лионель Месси стал первым футболистом, которому удалось оформить десять результативных передач в истории чемпионатов мира. Юбилейный ассист аргентинский нападающий записал на свой счёт в матче против Швейцарии. Кроме того, он стал новым рекордсменом чемпионатов мира по числу матчей в плей-офф. Форвард сборной Аргентины превзошёл достижение бывшего нападающего Германии Мирослава Клозе.