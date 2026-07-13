Объявлены дата и место похорон народного артиста России Юрия Смирнова

16 июля на Троекуровском кладбище в 13:00 по московскому времени пройдут похороны народного артиста Российской Федерации, актера труппы Театра на Таганке Юрия Смирнова. Дату и место церемонии сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Церемония прощания с Юрием Смирновым пройдёт 16 июля в 11:00 на Основной сцене Театра на Таганке. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в 13:00», — объявили в театре.