Объявлены дата и место похорон народного артиста России Юрия Смирнова
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16 июля на Троекуровском кладбище в 13:00 по московскому времени пройдут похороны народного артиста Российской Федерации, актера труппы Театра на Таганке Юрия Смирнова. Дату и место церемонии сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
«Церемония прощания с Юрием Смирновым пройдёт 16 июля в 11:00 на Основной сцене Театра на Таганке. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в 13:00», — объявили в театре.
Смерть Смирнова наступила 11 июля в возрасте 87 лет. По информации театра, причиной, вероятно, стал инсульт. Для труппы Театра на Таганке уход артиста стал неожиданностью: Смирнов до последних дней выходил на сцену и должен был участвовать в спектакле в августе. Тамара Сёмина призналась, что потрясена внезапной смертью коллеги. А Збруев вспомнил, как помогал Смирнову поступить в Щукинское училище.
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