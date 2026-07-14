Сирены воздушной тревоги выли в Киеве 20 минут

Сирены воздушной тревоги в Киеве выли 20 минут. Предупреждение об угрозе с воздуха также сняли в столице и Киевской области, а также нескольких других регионах Украины.

При этом сирены продолжили звучать в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Об этом информирует официальный ресурс оповещения, не раскрывая причины каждого конкретного сигнала.