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14 июля, 13:09

Сирены воздушной тревоги выли в Киеве 20 минут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Сирены воздушной тревоги в Киеве выли 20 минут. Предупреждение об угрозе с воздуха также сняли в столице и Киевской области, а также нескольких других регионах Украины.

При этом сирены продолжили звучать в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Об этом информирует официальный ресурс оповещения, не раскрывая причины каждого конкретного сигнала.

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Этой ночью Российская армия поразила в Киеве сразу два военных завода — поставщика ракет «Нептун» и «Гром», а также предприятие «Укр армо тех» по производству бронемашин и беспилотников. Также российские военнослужащие атаковали танкер, следовавший из Черноморска в Одессу. Российские силы спалили 12 грузовиков и бензовоз с топливом для ВСУ в порту Южный. Поражены объекты и семь резервуаров с горюче-смазочными материалами.

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Андрей Бражников
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