Под Петербургом простятся с основательницей клуба «28 петель»

В Ломоносове 17 июля простятся с Еленой Малышевой — основательницей благотворительного клуба рукодельниц «28 петель». Уроженка Республики Коми погибла во время прогулки на сапборде в Финском заливе.

Как сообщает Информационное агентство «Север-Медиа», церемония начнётся в 14:30 на Михайловской улице. После прощания состоится отпевание. Мать погибшей попросила пришедших не приносить большие букеты и ограничиться одним-двумя цветками.

Трагедия произошла в бухте Батарейная во время резкого ухудшения погоды. Сильный ветер унёс Елену и её подругу от берега. Самостоятельно вернуться женщины не смогли, обе погибли.

Елене Малышевой было 46 лет. Она родилась и выросла в Коми, работала в медиасфере и занималась благотворительными проектами. Несколько лет назад женщина переехала в Санкт-Петербург.

Около десяти лет назад Малышева основала клуб «28 петель». Участницы объединения вязали из натуральной пряжи одежду, пледы и игрушки для недоношенных детей, находившихся в республиканской детской больнице.

У погибшей остались взрослая дочь и сын-подросток. Похоронить Елену планируют в деревне Коквицы в Республике Коми 18 или 19 июля.

Трагические происшествия на воде регулярно фиксируются в Петербурге и Ленинградской области, особенно в летние месяцы. Отдельную статистику именно по Финскому заливу МЧС обычно не выделяет, учитывая такие случаи вместе с происшествиями на других водоёмах. Так, за 2023 год в Санкт-Петербурге на воде погибли 42 человека, причём 32 трагедии пришлись на летний период. В Ленобласти около 70% смертельных случаев во время купального сезона были связаны с купанием, ещё четверть — с использованием маломерных судов, включая лодки, сапборды и байдарки.