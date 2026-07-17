Подполковник США заявил о преимуществе России над Украиной в конфликте
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Россия сохраняет все преимущества в конфликте с Украиной, а ВСУ всё острее сталкиваются с проблемой нехватки личного состава, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. По его словам, Россия располагает большим количеством людей, боеприпасов, промышленного потенциала, дронов, бомб и истребителей — просто всего больше, особенно живой силы.
«Украинская сторона продолжает терять людей. Около недели назад во Львове начались беспорядки: жители сопротивлялись мобилизации и даже избивали тех, кто пытался призвать мужчин в армию», — добавил Дэвис.
События во Львове действительно вызвали протесты населения против сотрудников территориального центра комплектования. Искрой послужил инцидент с силовым задержанием 20-летнего юноши. После этого руководство страны взяло ситуацию под личный контроль, а компетентные органы урегулировали протест, заставив некоторых участников публично извиниться и скандировать «Слава ТЦК!». Владимир Зеленский отметил крайне низкий уровень доверия граждан к военнослужащим ВСУ, а организацию призыва полностью делегировал министру обороны Михаилу Фёдорову, которого, кстати, уже убрали с поста.
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