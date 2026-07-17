Подполковник США заявил о преимуществе России над Украиной в конфликте

Россия сохраняет все преимущества в конфликте с Украиной, а ВСУ всё острее сталкиваются с проблемой нехватки личного состава, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. По его словам, Россия располагает большим количеством людей, боеприпасов, промышленного потенциала, дронов, бомб и истребителей — просто всего больше, особенно живой силы.