Автор канала «Воевода вещает» получил три года колонии

Блогер Алексей Земцов, известный в сети как «Воевода вещает», приговорён к трём годам общего режима. Суд признал его виновным по статьям о вымогательстве, повреждении имущества и угрозах убийством. При этом все звания и награды осужденного были сохранены, пишет Mash.

Земцов публиковал на своем канале с аудиторией 160 тысяч человек так называемые предсмертные видео. В них он прямо обвинил командира части и следователя в оказании давления из-за своих постов. Мужчина заявил следствию, что ему пытаются вменить дискредитацию Вооружённых сил РФ. В рамках личной драмы блогер также публично сообщил об измене жены.

Вторая экс-супруга Земцова дала комментарий прессе, полностью разрушив образ жертвы. Она заявила, что мужчина систематически её обворовывал и изменял. Женщина подчеркнула, что больше не поддерживает со своим бывшим мужем никаких контактов. Эти показания добавили делу негативный медийный фон.

После публикации резонансных роликов блогер инсценировал исчезновение. Его поиски силами правоохранительных органов длились одиннадцать часов и завершились обнаружением мужчины. Выяснилось, что никакого суицида он не планировал, а инцидент оказался спланированным представлением.

Сразу после задержания за самовольное оставление части Земцова отправили в СИЗО. В документах появились пометки о склонности фигуранта к побегу и суициду. Из-за устроенного спектакля против него возбудили ещё одно дело о дискредитации армии. Примечательно, что следователя, который вел это дело, впоследствии отстранили от службы. Соавторы телеграм-канала сообщили о новых намерениях осужденного. По их словам, Земцов планирует отправиться на специальную военную операцию при первой же возможности. Сейчас адвокаты готовят документы для реализации этого решения.