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20 июля, 10:00

Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище, а не рядом с мужем

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Режиссера программы КВН, вдову её многолетнего ведущего Александра Маслякова Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище рядом с родителями самого Александра Васильевича. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места.

Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище. Фото © Life.ru

Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище. Фото © Life.ru

Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище. Фото © Life.ru

Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище. Фото © Life.ru

При этом ранее сообщалось, что вдову руководителя Клуба весёлых и находчивых предварительно решено похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы — рядом с мужем.

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Напомним, Светлана Маслякова скончалась 17 июля на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Самого Александра Васильевича не стало 8 сентября 2024 года. Легендарный ведущий и президент Международного союза КВН скончался на 83-м году жизни после борьбы с раком лёгких.

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