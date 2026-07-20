Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище, а не рядом с мужем
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Режиссера программы КВН, вдову её многолетнего ведущего Александра Маслякова Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище рядом с родителями самого Александра Васильевича. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места.
Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище. Фото © Life.ru
Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище. Фото © Life.ru
При этом ранее сообщалось, что вдову руководителя Клуба весёлых и находчивых предварительно решено похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы — рядом с мужем.
Напомним, Светлана Маслякова скончалась 17 июля на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Самого Александра Васильевича не стало 8 сентября 2024 года. Легендарный ведущий и президент Международного союза КВН скончался на 83-м году жизни после борьбы с раком лёгких.
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