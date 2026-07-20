Отец и его сын, погибший на Эльбрусе, уже не раз срывались при восхождении
Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Абдуллах Гулиев сообщил, что отец и 11-летний сын, сорвавшиеся на Эльбрусе, до рокового падения уже несколько раз срывались во время восхождения. По словам пострадавшего мужчины, они шли в связке при траверсе западной и восточной вершин.
«Он говорит, на западную сходили, оттуда начали восточную траверсировать, в связке шли и там несколько раз срывались, падали. В результате вот мальчик погиб», — рассказал Гулиев.
Спасатель также отметил, что альпинисты не регистрировались в МЧС перед выходом на маршрут, что является обязательной мерой безопасности.
«Нет, не было ни регистрации, ничего. В общем, как-то сами по себе они были», — добавил РИА «Новости» начальник отряда.
Напомним, на Эльбрусе на высоте 4200 метров сорвались двое альпинистов — 11-летний мальчик погиб, его отец получил тяжёлые травмы, вероятно, из-за обрыва страховочного троса. После завершения спасательных работ пострадавшего и тело ребёнка доставили в Терскол, где передали медикам и следствию. Отец отказался от госпитализации после эвакуации. Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.
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