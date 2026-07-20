Отец и его сын, погибший на Эльбрусе, уже не раз срывались при восхождении

Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Абдуллах Гулиев сообщил, что отец и 11-летний сын, сорвавшиеся на Эльбрусе, до рокового падения уже несколько раз срывались во время восхождения. По словам пострадавшего мужчины, они шли в связке при траверсе западной и восточной вершин.

«Он говорит, на западную сходили, оттуда начали восточную траверсировать, в связке шли и там несколько раз срывались, падали. В результате вот мальчик погиб», — рассказал Гулиев.

Спасатель также отметил, что альпинисты не регистрировались в МЧС перед выходом на маршрут, что является обязательной мерой безопасности.

«Нет, не было ни регистрации, ничего. В общем, как-то сами по себе они были», — добавил РИА «Новости» начальник отряда.