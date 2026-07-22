Беляши ушли, чебуреки пришли: Депутатов перед каникулами порадовали обновлением в столовой Госдумы

В столовой Госдумы обновили меню в последнюю рабочую неделю депутатов. На витрине появились чебуреки стоимостью 140 рублей за штуку (масса 75 граммов). Об этом рассказал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Депутатов перед каникулами порадовали чебуреками. Фото © Telegram/ Юнашев LIVE

Новинка пришла на смену беляшам, которые продавали по 130 рублей. Таким образом, замена оказалась всего на десять рублей дороже. Размером парламентские чебуреки не впечатляют. Надолго ли они задержатся в меню, пока неизвестно. Впрочем, депутаты уже завершают последнюю рабочую неделю перед перерывом.

Чебуреки Госдумы заметно уступают гигантскому блюду, которое во время визита в Москву пробовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В столичном ресторане американскому гостю подавали большой воздушный чебурек с мясной начинкой. Версия из депутатской столовой выглядит гораздо скромнее.