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Регион
22 июля, 15:05

Беляши ушли, чебуреки пришли: Депутатов перед каникулами порадовали обновлением в столовой Госдумы

Журналист Юнашев: В столовой Госдумы беляши заменили чебуреками за 140 рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tserliukevich Sviatlana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tserliukevich Sviatlana

В столовой Госдумы обновили меню в последнюю рабочую неделю депутатов. На витрине появились чебуреки стоимостью 140 рублей за штуку (масса 75 граммов). Об этом рассказал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Депутатов перед каникулами порадовали чебуреками. Фото © Telegram/ Юнашев LIVE

Депутатов перед каникулами порадовали чебуреками. Фото © Telegram/ Юнашев LIVE

Новинка пришла на смену беляшам, которые продавали по 130 рублей. Таким образом, замена оказалась всего на десять рублей дороже. Размером парламентские чебуреки не впечатляют. Надолго ли они задержатся в меню, пока неизвестно. Впрочем, депутаты уже завершают последнюю рабочую неделю перед перерывом.

Чебуреки Госдумы заметно уступают гигантскому блюду, которое во время визита в Москву пробовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В столичном ресторане американскому гостю подавали большой воздушный чебурек с мясной начинкой. Версия из депутатской столовой выглядит гораздо скромнее.

В столовой Госдумы снова удивили, но не ценами: Что не так с новым беляшом за 100 рублей
В столовой Госдумы снова удивили, но не ценами: Что не так с новым беляшом за 100 рублей

Life.ru следит за «индексом беляша» в столовой Госдумы с 2024 года — в то время он стоил 90 рублей. Зимой 2025 года блюдо подорожало до 110 рублей за штуку, а прошлым летом цены на них вновь выросли на 10% — до 120 рублей. По последним данным, стоимость «депутатских» беляшей выросла до 130 рублей за штуку.

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Александр Юнашев
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