Беляши ушли, чебуреки пришли: Депутатов перед каникулами порадовали обновлением в столовой Госдумы
Журналист Юнашев: В столовой Госдумы беляши заменили чебуреками за 140 рублей
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В столовой Госдумы обновили меню в последнюю рабочую неделю депутатов. На витрине появились чебуреки стоимостью 140 рублей за штуку (масса 75 граммов). Об этом рассказал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.
Депутатов перед каникулами порадовали чебуреками. Фото © Telegram/ Юнашев LIVE
Новинка пришла на смену беляшам, которые продавали по 130 рублей. Таким образом, замена оказалась всего на десять рублей дороже. Размером парламентские чебуреки не впечатляют. Надолго ли они задержатся в меню, пока неизвестно. Впрочем, депутаты уже завершают последнюю рабочую неделю перед перерывом.
Чебуреки Госдумы заметно уступают гигантскому блюду, которое во время визита в Москву пробовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В столичном ресторане американскому гостю подавали большой воздушный чебурек с мясной начинкой. Версия из депутатской столовой выглядит гораздо скромнее.
Life.ru следит за «индексом беляша» в столовой Госдумы с 2024 года — в то время он стоил 90 рублей. Зимой 2025 года блюдо подорожало до 110 рублей за штуку, а прошлым летом цены на них вновь выросли на 10% — до 120 рублей. По последним данным, стоимость «депутатских» беляшей выросла до 130 рублей за штуку.
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