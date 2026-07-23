Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия фиксирует положительные результаты в проведении специальной военной операции на Украине. По его словам, Москва готова к переговорам, однако действия Киева под влиянием европейских столиц стимулируют продолжение боевых действий.

Песков подчеркнул, что в условиях, когда Киев и далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, Москва продолжает делать своё дело.

«Мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику», — сказал он.

Песков также напомнил, что Киев способен быстро прекратить боевые действия, приняв ответственные решения. Москва по-прежнему придерживается ранее обозначенных условий для прекращения огня, дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от украинской стороны.

При этом, как заявлял бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, Европе невыгодно российско-украинское перемирие. Евросоюз, по его мнению, готовит Украину к длительной конфронтации с Россией, рассчитывая ослабить страну к 2030 году и создать условия для возможной открытой войны.