Кремль предупредил о расширении конфликта из-за атаки Киева на иранское судно

Дмитрий Песков назвал чрезвычайно опасным расширение Киевом географии конфликта на Иран. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал атаку на иранское судно, в результате которой погиб моряк.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве не могут не замечать эту тенденцию. По его словам, действия Украины ведут к очередному витку напряжённости. Песков заявил о необходимости продолжать борьбу с этими проявлениями.

«Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряжённости», — ответил он.