Кремль предупредил о расширении конфликта из-за атаки Киева на иранское судно
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Дмитрий Песков назвал чрезвычайно опасным расширение Киевом географии конфликта на Иран. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал атаку на иранское судно, в результате которой погиб моряк.
Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве не могут не замечать эту тенденцию. По его словам, действия Украины ведут к очередному витку напряжённости. Песков заявил о необходимости продолжать борьбу с этими проявлениями.
«Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряжённости», — ответил он.
Напомним, Иран обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море, назвав её прямым актом агрессии и грубейшим нарушением международного права. По данным ведомства, в результате удара, нанесённого 25 июля, на борту произошёл взрыв, унёсший жизнь 1 моряка, ещё 1 член экипажа получил ранения. Тегеран квалифицировал случившееся как военное нападение и указал на нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН. В МИД Ирана заявили о праве страны на ответные меры. После инцидента иранское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного Украины в Тегеране. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Каей Каллас призвал Совет Безопасности ООН и Евросоюз дать решительную оценку атаке.
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