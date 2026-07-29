Дурову грозит блокировка счетов и арест имущества из-за дела о терроризме

Основатель Telegram Павел Дуров рискует лишиться счетов и всей недвижимости, если его признают виновным по предъявленным статьям. Такой прогноз «Абзацу» озвучила доктор юридических наук Людмила Айвар, входящая в экспертный совет при уполномоченном по правам человека в Москве.

Россия имеет договорённости о правовой помощи и экстрадиции со многими государствами. Поскольку речь идёт о содействии терроризму, Генпрокуратура через Интерпол может инициировать запрос на выдачу предпринимателя. Однако эксперт оценивает шансы на его экстрадицию как невысокие из-за наличия у Дурова гражданств других стран, которые неохотно передают своих подданных.

Тем не менее сам факт международного розыска серьёзно ограничит свободу передвижения бизнесмена. Айвар пояснила, что на любом пограничном пункте он будет «светиться» как разыскиваемое лицо. Кроме того, не исключены блокировка банковских счетов и арест имущества.

Если же Дурова всё-таки доставят в Россию, ему грозит реальный тюремный срок. По одному из составов — до 15 лет лишения свободы, по второму — вплоть до пожизненного заключения.

* Внесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.