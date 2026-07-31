Адвокат раскрыл, что может спасти Лерчек от реального срока

Судебный процесс по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, возобновился в Москве после длительного перерыва. Адвокат Вадим Багатурия полагает, что разбирательство может завершиться в течение нескольких недель или месяца, поскольку дело не относится к числу сложных, а показания неявившихся свидетелей могут огласить по материалам следствия.

Чекалину обвиняют по части 3 статьи 193.1 УК РФ, предусматривающей от пяти до десяти лет лишения свободы. Юрист не исключил, что суд может назначить более мягкое наказание или освободить блогера от него при наличии тяжёлого заболевания, однако подсудимая не признаёт вину.

«По итогу суд может не только не отправить Валерию в колонию, но и вовсе освободить от наказания по состоянию здоровья», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Тем не менее, Артём Чекалин, проходивший по тому же уголовному делу, ранее получил семь лет колонии. Адвокат Андрей Мишонов назвал этот приговор важным ориентиром, но подчеркнул, что суд должен отдельно оценить роль блогерши и все смягчающие обстоятельства.

Наличие четверых детей, включая младенца, а также состояние её здоровья могут повлиять на решение суда. По оценке эксперта, наиболее вероятным наказанием остаются пять–семь лет лишения свободы, при этом исполнение реального срока теоретически могут отсрочить до достижения младшим ребёнком 14 лет.