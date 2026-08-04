Мария Магдалина 4 августа: кем она была, о чём ей молятся и что нельзя делать в этот день

4 августа православная церковь отмечает День памяти равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых узнаваемых и мифологизированных святых в истории христианства. Вокруг её имени столетиями существуют легенды: одни называют её блудницей, другие — женой Христа, третьи вспоминают загадочное «Евангелие от Марии», которое Церковь никогда не признавала. Life.ru разбирается в источниках и рассказывает, кем Мария Магдалина была на самом деле, о чём ей молятся и что нельзя делать 4 августа.

Кто такая Мария Магдалина: история из Евангелий

Мария Магдалина: история равноапостольной святой. Фото © Wikipedia / Бодаревский, Николай Корнилиевич

Мария происходила из галилейского городка Магдала на берегу Генисаретского озера, отсюда и её прозвище. С юности она страдала тяжёлым недугом — беснованием, а когда Христос изгнал из неё семь бесов, женщина оставила прежнюю жизнь и последовала за ним. Вместе с другими женщинами она служила Учителю от своего имени, сопровождая апостольскую общину в странствиях по Иудее и Галилее. Западный образ раскаявшейся грешницы источниками не подтверждается: в Евангелиях сказано лишь об исцелении от беснования.

Мария Магдалина не оставила Христа даже тогда, когда испугались ближайшие апостолы: она стояла у Креста вместе с Богородицей, видела погребение и на третий день первой пришла ко гробу с благовониями. Там ей явился воскресший Христос — сперва она приняла его за садовника, но узнала по голосу и воскликнула: «Раввуни!», что значит «Учитель». Именно поэтому церковная традиция называет её мироносицей — женщиной, которая пришла помазать тело Спасителя миром, но вместо этого стала свидетельницей главного чуда.

Равноапостольная: как Мария Магдалина стала «апостолом апостолов»

Почему Марию Магдалину называют апостолом апостолов. Фото © azbyka.ru

Титул равноапостольной Мария Магдалина получила за то, что стала первой проповедницей Воскресения: она узнала Христа и бросилась к апостолам с радостной вестью: «Видела Господа!». В древнем обществе женская проповедь считалась делом почти неслыханным, а сама Мария Магдалина при этом трудилась не меньше апостолов-мужчин. Церковь называет её апостолом апостолов, ведь именно ей выпало возвестить благую весть тем, кто сам должен был нести её миру, — редкая по тем временам роль для женщины.

По преданию, святая дошла с проповедью до самого Рима и добилась встречи с императором Тиберием, которому преподнесла обычное куриное яйцо со словами «Христос Воскрес!». Тиберий усомнился и ответил, что чудо так же невозможно, как красное яйцо... и в этот миг яйцо в его руке покраснело. Именно с этой легендой связывают пасхальный обычай красить яйца, хотя сама история появилась довольно поздно и не встречается в ранних христианских текстах о жизни равноапостольной.

Блудница, жена Христа или автор запретного Евангелия: три мифа о Марии Магдалине

Была ли Мария Магдалина блудницей: главные мифы. Фото © Wikipedia / Хосе де Рибера.

Пожалуй, главный миф о Марии Магдалине — будто до встречи с Христом она занималась блудом. В Евангелиях об этом нет ни слова, речь идёт только об исцелении от семи бесов. Путаница возникла в 591 году, когда папа римский Григорий Великий объединил Марию Магдалину сразу с двумя другими персонажами Писания — грешницей, омывшей ноги Христа миром, и Марией из Вифании, сестрой Лазаря. Три женщины слились в один образ кающейся блудницы с распущенными волосами и сосудом благовоний.

Вторая легенда утверждает, что Мария Магдалина была женой Христа. Она восходит к апокрифическому Евангелию от Филиппа — гностическому тексту, где Спасителя называют «спутником» Марии. В 2012 году сенсацию произвёл клочок папируса с фразой «Иисус сказал им: моя жена…», но вскоре выяснилось, что документ подделал бизнесмен Уолтер Фриц. Есть и третья легенда — о «Евангелии от Марии»: коптскую рукопись из Берлинского кодекса нашли в 1896 году, а Церковь никогда не признавала этот текст подлинным.

Мощи и череп Марии Магдалины: где сегодня хранятся её останки

Где хранятся мощи и череп Марии Магдалины. Фото © Wikipedia / Enciclopedia1993

После земной жизни Мария Магдалина, по преданию, поселилась в Эфесе рядом с апостолом Иоанном Богословом и там же была погребена. В IX веке при императоре Льве Философе её нетленные мощи перенесли в Константинополь, а позже, во времена крестовых походов, часть святыни оказалась в Риме под алтарём Латеранского собора. Западная традиция рассказывает и другую историю: мощи будто бы ещё в 745 году перевезли в бургундское аббатство Везле, спасая от сарацин.

С XIII века Везле начало соперничать за право обладания мощами с провансальским городком Сен-Максимен-ла-Сент-Бом, где в 1279 году были обретены останки, которые папа Бонифаций VIII в 1295 году официально признал подлинными мощами святой. Там же отдельно хранится череп Марии Магдалины — в специальном золотом реликварии. Оригинальный ковчег уничтожили во время Французской революции, а нынешний воссоздали в 1860 году. Частицы мощей равноапостольной сегодня можно найти и во Франции, и на Афоне, и в России — в частности, в монастыре Царственных страстотерпцев в Екатеринбурге.

Икона Марии Магдалины: что означает образ и о чём ей молятся

Икона Марии Магдалины и молитвы святой. Фото © РИА Новости / Борис Приходько

На православных иконах Марию Магдалину принято изображать с двумя узнаваемыми атрибутами — красным пасхальным яйцом в одной руке и сосудом с миром в другой. Голова святой обычно покрыта платом, а лик написан строго, без излишней чувственности, что подчёркивает её духовный подвиг, а не земную красоту. В западной традиции образ решён иначе: с распущенными волосами и непокрытой головой, как символ покаяния.

Перед иконой равноапостольной Марии Магдалины верующие обычно молятся об исцелении телесных и душевных недугов, об избавлении от пагубных зависимостей и дурных наклонностей, о прощении грехов и наставлении на правильный путь. Святую почитают и как покровительницу женщин: к ней обращаются с просьбами о защите семьи и о вразумлении близких. В её честь составлен акафист, который читают в храмах в день памяти — 4 августа.

Храмы в честь равноапостольной Марии Магдалины

Храмы в честь равноапостольной Марии Магдалины. Церковь Святой Марии Магдалины (Гефсимания). Фото © Wikipedia / المصور معتز توفيق اغبارية

Именем равноапостольной Марии Магдалины названы десятки храмов по всему миру. В Иерусалиме, в Гефсимании, стоит знаменитая церковь Марии Магдалины с золотыми луковичными куполами, построенная в память о русской императорской семье. В России и соседних странах храмы в её честь можно найти в Москве — в Южном Бутове действует патриаршее подворье, на Сетуни строится ещё один храм, а также в Нальчике и Павловске.

Один из старейших храмов равноапостольной находится в Минске: церковь на Сторожевском кладбище возвели ещё в 1847 году, а в 1990 году сюда торжественным крестным ходом перенесли частицу мощей святой. Католики и лютеране чтят память Марии Магдалины 22 июля по новому стилю, а православные — 4 августа: разница дат связана с переходом на разные календарные системы после раскола Церквей. Кстати, если интересуетесь другими церковными датами, Life.ru недавно собрал полный календарь православных праздников на август 2026 года — с Ильиным днём, тремя Спасами и Успением.

«Кающаяся Мария Магдалина»: образ святой в мировой живописи

Кающаяся Мария Магдалина в живописи Тициана. Фото © Wikipedia / Тициан.

Образ кающейся Марии Магдалины стал одним из любимых сюжетов европейской живописи. Собственную версию сюжета создал Тициан: его картина «Кающаяся Мария Магдалина» около 1565 года и сегодня хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. По преданию, именно эту работу художник держал в руках перед смертью.

Свои полотна с тем же названием писали и другие мастера — Караваджо и Эль Греко, ученик Тициана, а также итальянка Карло Кривелли. Почти на всех этих картинах святая изображена с глазами, устремлёнными к небу, и с сосудом благовоний в руках — художники раз за разом возвращались к образу женщины, чья вера оказалась сильнее любых сомнений.

Мария Ягодница: что нельзя делать 4 августа

Что можно и нельзя делать в день Марии Ягодницы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Labellepatine

В народном календаре 4 августа получило собственное название — Мария Ягодница, или Сладостница. Считалось, что именно в это время в лесах поспевают черника, малина, смородина и ежевика, а собранные тогда ягоды обладают особой целебной силой. В этот день, по поверьям, нельзя было: Работать в поле. Марию Магдалину наравне с пророком Илиёй считали повелительницей грома и молний, и гроза 4 августа якобы могла ударить особенно метко.

Марию Магдалину наравне с пророком Илиёй считали повелительницей грома и молний, и гроза 4 августа якобы могла ударить особенно метко. Ходить по утренней росе босиком. Считалось, что так легко навлечь на себя беду, хотя умываться этой росой, наоборот, разрешалось и даже поощрялось.

Считалось, что так легко навлечь на себя беду, хотя умываться этой росой, наоборот, разрешалось и даже поощрялось. Выпасать скот. Роса в этот день якобы могла навредить животным, поэтому скотину старались держать подальше от пастбища.

Роса в этот день якобы могла навредить животным, поэтому скотину старались держать подальше от пастбища. Ссориться и сквернословить. Злые слова и конфликты, по поверьям, притягивали долгую полосу неудач.

Злые слова и конфликты, по поверьям, притягивали долгую полосу неудач. Одалживать и брать в долг деньги. Любые финансовые операции в этот день сулили убытки.

Любые финансовые операции в этот день сулили убытки. Свистеть в доме. Считалось, что так можно выманить из семьи весь достаток.

Считалось, что так можно выманить из семьи весь достаток. Стричь волосы девушкам. По примете, вместе со стрижкой девушка «срезала» собственное счастье и покой.

По примете, вместе со стрижкой девушка «срезала» собственное счастье и покой. Оставлять в доме осколки битой посуды. Верили, что они предвещают новые беды и несчастья.

История равноапостольной Марии Магдалины — редкий случай, когда за пятнадцать веков вокруг реального человека выросла гора легенд, а подлинная евангельская история оказалась куда скромнее и куда сильнее всех выдумок. Мироносица, которая первой узнала о Воскресении, и сегодня остаётся примером того, как вера способна изменить судьбу человека. Кстати, о похожих летних народных праздниках Life.ru уже рассказывал: недавно наши предки собирали особую росу в день Прокла-плакальщика.