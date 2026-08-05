Убитую в пригороде Белграда петербургскую модель кремируют и похоронят в Пушкине
Обложка © Life.ru
Тело погибшей в Белграде петербургской модели кремируют в Сербии, после чего её похоронят в Пушкине. Родные девушки собирают средства на перевозку останков в Россию. Об этом AиФ сообщила её знакомая Дарья.
«Тело заберём в понедельник, 3 августа, и будем кремировать здесь. Похороны и поминки будут проходит в Пушкине», – сказала она.
Для доставки тела в Россию семья собирает около 8 тысяч евро. Деньги необходимы для покрытия расходов, связанных с перевозкой и оформлением необходимых процедур.
Напомним, что петербургская модель Людмила Туркова исчезла в Белграде. Девушка перестала выходить на связь вечером 25 июля, когда планировала отправиться в ночной клуб в районе Палилула. Позже в одном из каналов района Падинска-Скела нашли чемодан с телом женщины внутри. Следствие пришло к версии, что к преступлению причастен 24-летний гражданин Турции. Суд в Белграде отправил подозреваемого под арест на 30 суток.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru