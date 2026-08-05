Убитую в пригороде Белграда петербургскую модель кремируют и похоронят в Пушкине

Тело погибшей в Белграде петербургской модели кремируют в Сербии, после чего её похоронят в Пушкине. Родные девушки собирают средства на перевозку останков в Россию. Об этом AиФ сообщила её знакомая Дарья.

«Тело заберём в понедельник, 3 августа, и будем кремировать здесь. Похороны и поминки будут проходит в Пушкине», – сказала она.

Для доставки тела в Россию семья собирает около 8 тысяч евро. Деньги необходимы для покрытия расходов, связанных с перевозкой и оформлением необходимых процедур.