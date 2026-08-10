В восьми городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотников отменили в восьми городах Татарстана. Об этом сообщило республиканское управление МЧС.

Сначала отбой объявили для Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги, Чистополя и Заинска. Позже аналогичное сообщение поступило для Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска.

Таким образом, угроза атаки БПЛА снята во всех восьми городах, для которых ранее вводился соответствующий режим.