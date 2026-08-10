В восьми городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА
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Угрозу атаки беспилотников отменили в восьми городах Татарстана. Об этом сообщило республиканское управление МЧС.
Сначала отбой объявили для Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги, Чистополя и Заинска. Позже аналогичное сообщение поступило для Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска.
Таким образом, угроза атаки БПЛА снята во всех восьми городах, для которых ранее вводился соответствующий режим.
Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. В результате погибло 13 человек, среди жертв есть ребёнок. В республике объявлен траур.
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