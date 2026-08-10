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Регион
10 августа, 08:27

В восьми городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Venera Salman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Venera Salman

Угрозу атаки беспилотников отменили в восьми городах Татарстана. Об этом сообщило республиканское управление МЧС.

Сначала отбой объявили для Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги, Чистополя и Заинска. Позже аналогичное сообщение поступило для Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска.

Таким образом, угроза атаки БПЛА снята во всех восьми городах, для которых ранее вводился соответствующий режим.

После атаки БПЛА в Нижнекамск направили медиков из Набережных Челнов
После атаки БПЛА в Нижнекамск направили медиков из Набережных Челнов

Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. В результате погибло 13 человек, среди жертв есть ребёнок. В республике объявлен траур.

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Александра Вишнякова
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