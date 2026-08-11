В Татарстане похоронили погибшую при атаке украинского БПЛА пятилетнюю девочку

Пятилетнюю девочку, погибшую при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск, похоронили в селе Новое Ильмово Черемшанского района Татарстана. Об этом сообщили РИА «Новости» в районной администрации.

Место захоронения выбрали родственники ребёнка. Девочка погибла утром 10 августа: во время атаки она спала на балконе дома и скончалась до приезда скорой помощи.

Семье выплатят три миллиона рублей: два миллиона выделят власти Татарстана, ещё один миллион — муниципалитет Нижнекамска. Городская администрация также полностью взяла на себя организацию похорон.

В результате атаки на производственные и гражданские объекты Нижнекамска погибли 13 человек. За медицинской помощью обратились 78 пострадавших, 25 из них госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.