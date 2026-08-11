В Татарстане похоронили погибшую при атаке украинского БПЛА пятилетнюю девочку
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Пятилетнюю девочку, погибшую при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск, похоронили в селе Новое Ильмово Черемшанского района Татарстана. Об этом сообщили РИА «Новости» в районной администрации.
Место захоронения выбрали родственники ребёнка. Девочка погибла утром 10 августа: во время атаки она спала на балконе дома и скончалась до приезда скорой помощи.
Семье выплатят три миллиона рублей: два миллиона выделят власти Татарстана, ещё один миллион — муниципалитет Нижнекамска. Городская администрация также полностью взяла на себя организацию похорон.
В результате атаки на производственные и гражданские объекты Нижнекамска погибли 13 человек. За медицинской помощью обратились 78 пострадавших, 25 из них госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Напомним, в результате террористической атаки дронов на объекты Татарстана погибли 13 человек, в том числе маленькая девочка — в момент удара она спала на балконе. Более 70 пострадали, 21 остаётся в больницах. Среди жертв числятся иностранцы с гражданством Таджикистана и Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, в республике объявлен траур. Семьям погибших выплатят по 2 миллиона рублей, пострадавшим предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч.
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