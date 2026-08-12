МИД России обвинил Каллас в «вопиющем пренебрежении» международным правом

МИД России обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в «вопиющем пренебрежении» нормами международного права после её заявлений о морских перевозках. В Москве считают неправомерным использование Евросоюзом военно-морской операции «Ирини» против коммерческих судов, связанных с перевозкой российских энергоносителей.

«Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, называя незаконными не действия кораблей стран — членов ЕС, задействованных в „Ирини“, а рутинные морские перевозки, обеспечивающие энергетическую и продовольственную безопасность развивающихся стран, в очередной раз демонстрирует вопиющее пренебрежение к нормам международного права», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД утверждают, что первоначально операция «Ирини» создавалась для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, однако теперь ЕС использует её в том числе для давления на коммерческих перевозчиков и российский нефтяной экспорт. Ведомство считает подобное расширение практики досмотров юридически необоснованным.

При этом сама европейская миссия действует до марта 2027 года. В ЕС также заявляют, что с весны 2026 года «Ирини» получила возможность проверять флаг подозрительных судов на основании статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву. Российская сторона оспаривает применение этих механизмов для противодействия перевозкам российской нефти.

Отдельный спор касается полномочий, выданных Советом Безопасности ООН для досмотра судов у берегов Ливии в рамках оружейного эмбарго. В 2025 году Совбез дважды продлевал такое разрешение на шесть месяцев, однако в опубликованном перечне резолюций за 2026 год нового продления этого специального режима пока нет.

В МИД также напомнили о досмотрах иностранных коммерческих судов и предупредили, что подобные действия ЕС могут создать риски уже для самого Евросоюза. По оценке ведомства, речь идёт о препятствовании свободе судоходства.

Заявление появилось спустя несколько часов после того, как Владимир Путин назвал планы Запада по захвату российских торговых судов «пиратством и разбоем». Президент заявил, что Россия будет отвечать на такие действия зеркально.