Топ-8 рецептов салатов: от крабового до греческого Оглавление Крабовый салат классический Салат с хрустящими баклажанами Греческий салат Салат с тунцом Салат «Гнездо глухаря» Салат с креветками Салат с пекинской капустой Популярные салаты по-корейски Салат морковь по-корейски Салат с фунчозой и хрустящими овощами Пикантные баклажаны по-корейски FAQ — частые вопросы Собрали лучшие рецепты салатов: крабовый, греческий, с баклажанами, с тунцом, «гнездо глухаря» и другие — классические и праздничные варианты с фото. 21 августа, 12:55 Рецепты самых вкусных и популярных салатов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Салат — обязательная часть и повседневного, и праздничного стола. Мы собрали проверенные классические рецепты по видам — от крабового до греческого — с точными граммовками и пошаговой инструкцией для каждого. Устраивайтесь поудобнее и готовьте вместе с нами!

Крабовый салат классический

Крабовый салат — вкусный рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / anmbph

Начнём с настоящей легенды — крабового салата, который знаком каждому с детства. Нежный, сочный, с лёгкой сладостью кукурузы и хрустящим огурцом. Этот рецепт именно то, что нужно. Никаких лишних деталей, только проверенная классика.

Время приготовления: 30 минут | Количество порций: 4

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 200 г

Кукуруза консервированная — 1 банка (примерно 150 г)

Яйца куриные — 4 штуки

Огурцы свежие — 1–2 штуки

Рис — ½ стакана

Майонез — 2–3 столовых ложки

Соль, перец — по вкусу

Укроп свежий — для украшения

Пошаговый рецепт:

Отвариваем продукты. Рис промываем и отвариваем до готовности в подсоленной воде. Яйца варим вкрутую (10–12 минут после закипания), остужаем под холодной водой и очищаем. Нарезаем ингредиенты. Крабовые палочки нарезаем небольшими кубиками. Огурцы моем и тоже режем кубиками — примерно такого же размера, как палочки. Яйца измельчаем. Смешиваем и добавляем кукурузу. В большой миске смешиваем нарезанные крабовые палочки, огурцы, яйца, остывший рис. Открываем банку кукурузы, сливаем жидкость и добавляем кукурузу в миску. Заправляем и доводим до вкуса. Заправляем майонезом, солим, перчим по вкусу и тщательно перемешиваем. Перед подачей украшаем мелко нарезанным укропом.

Хотите немного облегчить версию? Попробуйте приготовить крабовый салат без риса — он получится более лёгким и воздушным. А если душа просит праздника, присмотритесь к нашим рецептам Оливье и Мимозы — они никогда не подводят!

Салат с хрустящими баклажанами

Салат с баклажанами — простой и необычный рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zoryanchik

А вот это уже не просто салат, а настоящий кулинарный аттракцион! Представьте: нежные овощи и вдруг — хрустящие, золотистые баклажаны с аппетитной корочкой. Контраст текстур и вкусов заставит ваши вкусовые рецепторы танцевать от удовольствия.

Время приготовления: 35 минут | Количество порций: 2–3

Ингредиенты:

Баклажан — 1 крупный

Перец болгарский — 1 штука

Лук красный — 1 штука

Помидоры — 2 штуки

Крахмал кукурузный — 2–3 столовых ложки

Листья салата (микс или айсберг) — 50 г

Масло растительное — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Кинза или петрушка — небольшой пучок

Пошаговый рецепт:

Подготавливаем баклажан. Баклажан моем, нарезаем крупными кусочками или тонкими пластами (как вам больше нравится). Посыпаем солью и оставляем на 15–20 минут, чтобы ушла горечь. Затем обсушиваем бумажным полотенцем. Обжариваем кусочки баклажана. Обваливаем кусочки баклажана в кукурузном крахмале. Разогреваем в сковороде растительное масло и обжариваем баклажаны до золотистой хрустящей корочки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Нарезаем остальные ингредиенты. Болгарский перец и помидоры нарезаем кубиками или дольками. Красный лук шинкуем тонкими полукольцами. Выкладываем салат. На плоское блюдо выкладываем листья салата. Сверху распределяем нарезанные овощи, затем — тёплые хрустящие баклажаны. Заправляем и украшаем. Поливаем заправкой по вкусу (отлично подойдёт смесь сметаны с чесноком или классическое сочетание оливкового масла и лимонного сока). Посыпаем рубленой зеленью.

Если хотите заготовить баклажаны впрок, а не есть свежими, ищите вариант «на зиму» в нашей отдельной подборке заготовок — «Салаты на зиму».

Греческий салат

Греческий салат — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Liam Sebastian

Ну какой топ салатов без греческого? Классический греческий салат — это не просто еда, а маленькое путешествие на солнечные берега Средиземноморья. Сочные овощи, ароматная брынза, оливки и заправка из оливкового масла с орегано... Просто, элегантно и невероятно вкусно.

Время приготовления: 20 минут | Количество порций: 3–4

Ингредиенты:

Помидоры — 3–4 штуки

Огурец — 1–2 штуки

Перец болгарский — 1–2 штуки

Лук красный (или белый сладкий) — 1 штука

Оливки без косточек — 100 г

Сыр фета или брынза — 200 г

Масло оливковое extra virgin — 3 столовых ложки

Сок лимона — 1½ столовых ложки

Орегано сушёный — ½ чайной ложки

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Нарезаем овощи. Тщательно вымытые помидоры и огурцы нарезаем крупными кусочками. Болгарский перец очищаем от семян и режем соломкой или кубиками. Лук шинкуем тонкими полукольцами. Смешиваем и добавляем оливки. В глубокой салатнице соединяем помидоры, огурцы, перец и лук. Добавляем оливки. Готовим заправку. В небольшой пиале смешиваем оливковое масло, лимонный сок, орегано, соль и перец. Добавляем фету и заправляем салат. Сыр фета нарезаем крупными кубиками и аккуратно выкладываем поверх овощей. Поливаем заправкой прямо перед подачей, чтобы салат оставался свежим и хрустящим.

А если захотите добавить на праздничный стол ещё одну классику, не забудьте про Сельдь под шубой — она всегда пользуется популярностью!

Салат с тунцом

Вкусный и простой салат с тунцом — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Didebashvili.GEO

Ищете что-то лёгкое, полезное и при этом сытное? Салат с тунцом — идеальный выбор. Эта рыба богата омега-3, а в сочетании с овощами и зеленью дарит чувство сытости без тяжести. Никакой майонезной «шубы», только свежесть и польза!

Время приготовления: 20 минут | Количество порций: 2–3

Ингредиенты:

Тунец консервированный (в собственном соку или в масле) — 1 банка (примерно 170–200 г)

Листья салата (айсберг, латук или микс) — 150 г

Помидоры — 2 штуки или черри — 8–10 штук

Лук красный — 1 небольшая луковица

Оливки или маслины без косточек — 60 г

Оливковое масло — 2 столовых ложки

Сок лимона — 1 столовая ложка

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготавливаем тунец. Открываем банку с тунцом, сливаем жидкость. Рыбу выкладываем в миску и разминаем вилкой до состояния крупных хлопьев. Нарезаем овощи. Помидоры нарезаем дольками (черри — половинками). Красный лук шинкуем тонкими полукольцами. Листья салата промываем, обсушиваем и крупно рвём руками. Смешиваем ингредиенты. В большой салатнице смешиваем листья салата, помидоры, лук и оливки. Добавляем размятый тунец. Заправляем и подаём. Сбрызгиваем оливковым маслом и лимонным соком, солим, перчим и аккуратно перемешиваем. Подаём сразу, чтобы салат оставался хрустящим.

Салат «Гнездо глухаря»

Салат «Гнездо глухаря» — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TrapezaStudio

Красивый, сытный и с необычной текстурой — этот классический русский салат точно привлечёт внимание на любом застолье. Секрет «Гнезда глухаря» — в хрустящей картофельной соломке, которая напоминает веточки гнезда. А внутри — нежное куриное филе, свежие огурцы и яйца.

Время приготовления: 50 минут | Количество порций: 5

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Картофель — 2–3 средних

Яйца куриные — 3 штуки

Огурцы свежие — 2 штуки

Лук красный — ½ штуки

Майонез — 3 столовых ложки

Масло растительное — для фритюра

Укроп или петрушка — для украшения

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Отвариваем филе и яйца. Куриное филе отвариваем в подсоленной воде до готовности (около 20 минут после закипания). Яйца варим вкрутую. Остужаем всё. Готовим картофель-пай. Картофель чистим и натираем на тёрке для моркови по-корейски — получается длинная тонкая соломка. Разогреваем в глубокой сковороде или кастрюльке масло для фритюра и обжариваем картофель небольшими партиями до золотистого цвета и хруста. Выкладываем на бумажное полотенце. Нарезаем ингредиенты. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками. Огурцы режем тонкой соломкой. Яйца натираем на мелкой тёрке. Лук шинкуем тонкими полукольцами. Смешиваем, заправляем и украшаем. В миске смешиваем курицу, огурцы, лук и майонез. Солим и перчим по вкусу. Выкладываем горкой на плоское блюдо. Сверху посыпаем тёртыми яйцами. По краям и сверху выкладываем хрустящую картофельную соломку — так, чтобы получилось подобие гнезда.

Кстати, если вы любите экспериментировать с курицей, у нас есть отличная подборка — 10 рецептов салатов с курицей. А для поклонников Цезаря — отдельный гид.

Салат с креветками

Салат с креветками — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntAlexStudio

Хотите почувствовать себя гостем дорогого ресторана, не выходя из дома? Салат с креветками — это именно тот случай. Нежный вкус морепродуктов, сочные томаты, пикантная рукола и сырная нотка... Изящно, благородно и вкусно. Готовить проще, чем кажется!

Время приготовления: 25 минут | Количество порций: 2

Ингредиенты:

Креветки королевские (или крупные) — 300–400 г

Томаты черри — 200 г

Рукола — 100 г

Сыр (пармезан, гауда или фета) — 30–50 г

Масло оливковое — 2 столовых ложки

Сок лимона — 1 столовая ложка

Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Отвариваем креветки. Если креветки замороженные — размораживаем. Очищаем от панциря (если не очищены). Варим в кипящей подсоленной воде 2–3 минуты до готовности. Откидываем на дуршлаг и даём стечь воде. Подготавливаем ингредиенты. Томаты черри моем и разрезаем пополам. Руколу промываем и обсушиваем. Сыр натираем на мелкой тёрке. Делаем заправку. В пиале смешиваем оливковое масло, лимонный сок, измельчённый чеснок, соль и перец. Смешиваем, заправляем и подаём. В салатнице смешиваем руколу, томаты и креветки. Поливаем заправкой и аккуратно перемешиваем. Посыпаем тёртым сыром и подаём.

Салат с пекинской капустой

Салат с пекинской капустой — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Timolina

Нежная, сочная, хрустящая — пекинская капуста идеальна для салатов. Она не такая грубая, как белокочанная, и отлично сочетается с самыми разными ингредиентами. Предлагаем универсальный рецепт, который можно адаптировать под любой вкус: с курицей, с мясом или даже с корейской морковью.

Время приготовления: 20 минут | Количество порций: 3–4

Ингредиенты:

Пекинская капуста — ½ кочана (примерно 300 г)

Куриное филе варёное — 200 г (или карбонад/ветчина — 200 г)

Яйца варёные — 3 штуки

Кукуруза консервированная — 200 г

Огурец свежий — 1–2 штуки

Сметана — 150 г

Горчица — 1 чайная ложка (по желанию)

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шинкуем пекинскую капусту. Пекинскую капусту нашинковываем тонкими полосками. Мягкую зелёную часть используем целиком, она самая нежная. Нарезаем остальные ингредиенты. Куриное филе (или мясо) нарезаем кубиками. Огурцы — тонкой соломкой или кубиками. Яйца измельчаем. Соединяем продукты. В большой миске соединяем пекинскую капусту, курицу, огурцы, яйца и кукурузу (жидкость сливаем). Заправляем и подаём. Сметану смешиваем с горчицей, солью и перцем. Заправляем салат, перемешиваем и подаём.

Хотите чего-то попикантнее? Добавьте в этот салат корейскую морковь — получится совершенно новое звучание!

Популярные салаты по-корейски

Острая, пряная, ароматная — корейская кухня покоряет сердца гурманов по всему миру. Кроме моркови, в этом стиле часто готовят капусту (по принципу лёгкого кимчи, с чесноком и перцем) и редьку — острую, хрустящую закуску, которая отлично освежает вкус после сытных блюд. Мы собрали для вас три самых популярных и любимых рецепта.

Салат морковь по-корейски

Главная звезда здесь, конечно, та самая морковь по-корейски. Готовить её совсем не сложно, а результат превосходит магазинный в разы. Держите классический базовый рецепт — и экспериментируйте на здоровье!

Время приготовления: 30 минут + 24 часа на настаивание | Количество порций: 6–8

Ингредиенты:

Морковь — 1 кг

Чеснок — 4–5 зубчиков

Масло растительное — 120 мл

Уксус 9% — 2–5 столовых ложек (по вкусу)

Сахар — 1–2 столовых ложки

Соль — 1 столовая ложка

Приправа для корейской моркови — 2 столовых ложки

Красный перец крупного помола — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Чистим и натираем морковь. Морковь чистим и натираем на специальной тёрке для корейской моркови — получаются длинные тонкие полоски. Заправляем специями. Посыпаем морковь солью, сахаром, приправой и красным перцем. Добавляем измельчённый чеснок. Добавляем уксус и растительное масло. Вливаем уксус. Растительное масло разогреваем до горячего состояния и заливаем им морковь поверх специй. Убираем в холодильник. Тщательно перемешиваем. Накрываем и убираем в холодильник под гнёт на сутки. Через 24 часа морковь по-корейски готова!

Салат с фунчозой и хрустящими овощами

Хотите добавить на стол нотку яркой Азии? Тогда этот салат — то, что вам нужно! Прозрачная «стеклянная» лапша, сочные хрустящие овощи и пикантная заправка с чесноком и кориандром создают невероятный симбиоз вкусов и текстур.

Время приготовления: 40 минут | Количество порций: 4–5

Ингредиенты:

Фунчоза (сухая, рисовая или бобовая) — 500 г

Перец болгарский красный — 1 штука

Перец болгарский жёлтый — 1 штука

Морковь — 2 штуки

Огурец — 2 штуки

Лук репчатый — 2 штуки

Чеснок — 6–8 зубчиков

Соевый соус — 4 столовых ложки

Рисовый уксус — 4–6 столовых ложек (по вкусу)

Паприка молотая — 2 чайные ложки

Кориандр молотый — 2 чайные ложки

Оливковое масло — 8 столовых ложек

Сахар — 1 чайная ложка

Соль — 2 щепотки (по вкусу)

Пошаговый рецепт:

Нарезаем овощи соломкой. Все овощи тщательно моем и чистим. Морковь натираем на специальной тёрке для корейской моркови. Болгарский перец (оба цвета) очищаем от семян и нарезаем тонкой соломкой. Огурцы режем аналогично, при этом, если семена крупные, лучше удалить сердцевину — так салат не даст лишней жидкости и останется хрустящим. Лук шинкуем тонкими полукольцами, чеснок измельчаем ножом или пропускаем через пресс. Смешиваем и слегка приминаем овощи. Перекладываем нарезанные морковь, перец и огурец в большую миску. Добавляем соль и сахар, затем аккуратно мнём овощи руками — буквально минуту, чтобы они пустили немного сока, но сохранили упругость. Готовим ароматную масляную заправку. В сковороде разогреваем оливковое масло. Отправляем туда нашинкованный лук и измельчённый чеснок — обжариваем на среднем огне ровно одну минуту, до появления яркого аромата. Затем добавляем паприку и кориандр, перемешиваем и прогреваем ещё полминуты. Снимаем с огня и тут же выливаем это пряное масло вместе с луком и чесноком к нашим овощам. Отвариваем фунчозу. Следуйте инструкции на упаковке — время варки зависит от вида лапши. Обычно достаточно залить её кипятком на 3–5 минут или проварить в кипящей воде 2–3 минуты. Готовую лапшу откидываем на дуршлаг и промываем холодной водой. Можно слегка нарезать её ножницами, чтобы она не была слишком длинной. Собираем и заправляем салат. В миску с овощами и пряным маслом добавляем подготовленную фунчозу. Поливаем соевым соусом и рисовым уксусом — количество уксуса регулируйте по своему вкусу (4 ложки дадут мягкую кислинку, 6 — более пикантную). Хорошо перемешиваем, даём салату постоять 5–10 минут, чтобы он пропитался ароматами.

Пикантные баклажаны по-корейски

Нежные баклажаны, обжаренные до лёгкой золотистости, в сочетании с хрустящей морковью и сладким перцем пропитываются пикантной заправкой с чесноком и кориандром. Минимум хлопот — и у вас на столе изысканная корейская закуска.

Время приготовления: 20 минут + 30 минут на маринование | Количество порций: 4–5

Ингредиенты:

Баклажаны — 3 средних

Морковь — 2 штуки

Перец сладкий (любой яркий) — 2 штуки

Чеснок — 3 зубчика

Соевый соус — 1 столовая ложка

Сахар — ½ чайной ложки

Соль — ½ чайной ложки (плюс для замачивания)

Молотый кориандр — ½ чайной ложки

Перец чёрный молотый — по вкусу

Оливковое масло — 3 столовых ложки

Пошаговый рецепт:

Подготавливаем баклажаны. Баклажаны моем, обсушиваем и нарезаем длинными полосками толщиной примерно с палец. Готовим солёную воду (на 1 литр воды — 1 ст. ложка соли) и замачиваем в ней нарезанные баклажаны на 15 минут, чтобы убрать горечь. Затем сливаем воду, промываем баклажаны и отжимаем лишнюю влагу руками. Обжариваем баклажаны. Разогреваем в сковороде оливковое масло (возьмём примерно 2 ст. ложки из общего количества). Выкладываем баклажаны и обжариваем на среднем огне около 5 минут, периодически помешивая, до появления лёгкой румяной корочки. Снимаем с огня и даём немного остыть. Нарезаем овощи для салата. Морковь чистим и натираем на тёрке для корейской моркови. Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем тонкой соломкой. Чеснок измельчаем ножом или давим через пресс. Готовим пикантную заправку. В небольшой пиале смешиваем соевый соус, оставшееся оливковое масло (1 ст. ложку), сахар, соль, молотый кориандр, чёрный перец и измельчённый чеснок. Тщательно перемешиваем до однородности. Собираем и маринуем. В большой миске соединяем обжаренные баклажаны, натёртую морковь и нарезанный перец. Заливаем заправкой и аккуратно перемешиваем, стараясь не слишком давить на баклажаны. Накрываем и убираем в холодильник минимум на 30 минут. Украшаем и подаём. Достаём салат из холодильника, ещё раз перемешиваем и выкладываем в салатницу. Можно украсить свежей зеленью или кунжутом.

FAQ — частые вопросы

Сколько хранится салат с майонезом в холодильнике?

Салаты, заправленные майонезом, хранятся в холодильнике при температуре 2–6 °C 6–12 часов в зависимости от состава: 6 часов — с варёными яйцами и консервированными овощами, 12 часов — с сырыми фруктами, сырыми и отварными овощами, мясом, птицей, копчёностями. Для салатов с морепродуктами (например, с креветками) безопаснее ориентироваться на минимальный срок — 6 часов, и не хранить дольше. Если салат постоял при комнатной температуре больше 2 часов, лучше не рисковать и выбросить его.

Чем можно заменить майонез в салате?

Вариантов масса, и каждый способен придать салату новый, интересный вкус: сметана (особенно в сочетании с горчицей или хреном) — для нежности и пикантности; натуральный йогурт (греческий) — для лёгкости и пользы; оливковое масло с лимонным соком — для средиземноморской свежести; соус песто — для яркого аромата; сметанно-майонезная смесь — золотая середина между жирностью и лёгкостью.

В чём разница между греческим салатом и обычным овощным?

Главных отличий три. Первое — наличие сыра фета (или брынзы) и оливок, именно они делают греческий салат таким узнаваемым. Второе — заправка: в греческом салате используется исключительно оливковое масло с лимонным соком или винным уксусом и орегано, без майонеза. Третье — нарезка: ингредиенты для греческого салата режутся крупными, «деревенскими» кусками, в отличие от обычных овощных салатов, где нарезка может быть мелкой или произвольной.

Можно ли заморозить салат впрок?

Категорически не рекомендуется. Большинство салатов после разморозки превращаются в неаппетитную массу: овощи теряют хруст и становятся водянистыми, зелень — вялой, а майонезные заправки расслаиваются. Исключение — только некоторые салаты без свежих овощей (например, отдельные виды корейских салатов), но и их текстура после разморозки оставляет желать лучшего. Салаты — это блюда «сейчас», готовьте их столько, сколько сможете съесть за 1–2 дня!

Теперь у вас в арсенале целых восемь проверенных рецептов — на любой вкус, повод и настроение. Экспериментируйте с ингредиентами и не бойтесь отходить от канонов. Приятного аппетита!

Авторы Божена Зажицкая