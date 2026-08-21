Топ-8 рецептов салатов: от крабового до греческого
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Собрали лучшие рецепты салатов: крабовый, греческий, с баклажанами, с тунцом, «гнездо глухаря» и другие — классические и праздничные варианты с фото.
Рецепты самых вкусных и популярных салатов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Салат — обязательная часть и повседневного, и праздничного стола. Мы собрали проверенные классические рецепты по видам — от крабового до греческого — с точными граммовками и пошаговой инструкцией для каждого. Устраивайтесь поудобнее и готовьте вместе с нами!
Крабовый салат классический
Крабовый салат — вкусный рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / anmbph
Начнём с настоящей легенды — крабового салата, который знаком каждому с детства. Нежный, сочный, с лёгкой сладостью кукурузы и хрустящим огурцом. Этот рецепт именно то, что нужно. Никаких лишних деталей, только проверенная классика.
Время приготовления: 30 минут | Количество порций: 4
Ингредиенты:
- Крабовые палочки — 200 г
- Кукуруза консервированная — 1 банка (примерно 150 г)
- Яйца куриные — 4 штуки
- Огурцы свежие — 1–2 штуки
- Рис — ½ стакана
- Майонез — 2–3 столовых ложки
- Соль, перец — по вкусу
- Укроп свежий — для украшения
Пошаговый рецепт:
- Отвариваем продукты. Рис промываем и отвариваем до готовности в подсоленной воде. Яйца варим вкрутую (10–12 минут после закипания), остужаем под холодной водой и очищаем.
- Нарезаем ингредиенты. Крабовые палочки нарезаем небольшими кубиками. Огурцы моем и тоже режем кубиками — примерно такого же размера, как палочки. Яйца измельчаем.
- Смешиваем и добавляем кукурузу. В большой миске смешиваем нарезанные крабовые палочки, огурцы, яйца, остывший рис. Открываем банку кукурузы, сливаем жидкость и добавляем кукурузу в миску.
- Заправляем и доводим до вкуса. Заправляем майонезом, солим, перчим по вкусу и тщательно перемешиваем. Перед подачей украшаем мелко нарезанным укропом.
Хотите немного облегчить версию? Попробуйте приготовить крабовый салат без риса — он получится более лёгким и воздушным. А если душа просит праздника, присмотритесь к нашим рецептам Оливье и Мимозы — они никогда не подводят!
Салат с хрустящими баклажанами
Салат с баклажанами — простой и необычный рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zoryanchik
А вот это уже не просто салат, а настоящий кулинарный аттракцион! Представьте: нежные овощи и вдруг — хрустящие, золотистые баклажаны с аппетитной корочкой. Контраст текстур и вкусов заставит ваши вкусовые рецепторы танцевать от удовольствия.
Время приготовления: 35 минут | Количество порций: 2–3
Ингредиенты:
- Баклажан — 1 крупный
- Перец болгарский — 1 штука
- Лук красный — 1 штука
- Помидоры — 2 штуки
- Крахмал кукурузный — 2–3 столовых ложки
- Листья салата (микс или айсберг) — 50 г
- Масло растительное — для жарки
- Соль, перец — по вкусу
- Кинза или петрушка — небольшой пучок
Пошаговый рецепт:
- Подготавливаем баклажан. Баклажан моем, нарезаем крупными кусочками или тонкими пластами (как вам больше нравится). Посыпаем солью и оставляем на 15–20 минут, чтобы ушла горечь. Затем обсушиваем бумажным полотенцем.
- Обжариваем кусочки баклажана. Обваливаем кусочки баклажана в кукурузном крахмале. Разогреваем в сковороде растительное масло и обжариваем баклажаны до золотистой хрустящей корочки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Нарезаем остальные ингредиенты. Болгарский перец и помидоры нарезаем кубиками или дольками. Красный лук шинкуем тонкими полукольцами.
- Выкладываем салат. На плоское блюдо выкладываем листья салата. Сверху распределяем нарезанные овощи, затем — тёплые хрустящие баклажаны.
- Заправляем и украшаем. Поливаем заправкой по вкусу (отлично подойдёт смесь сметаны с чесноком или классическое сочетание оливкового масла и лимонного сока). Посыпаем рубленой зеленью.
Если хотите заготовить баклажаны впрок, а не есть свежими, ищите вариант «на зиму» в нашей отдельной подборке заготовок — «Салаты на зиму».
Греческий салат
Греческий салат — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Liam Sebastian
Ну какой топ салатов без греческого? Классический греческий салат — это не просто еда, а маленькое путешествие на солнечные берега Средиземноморья. Сочные овощи, ароматная брынза, оливки и заправка из оливкового масла с орегано... Просто, элегантно и невероятно вкусно.
Время приготовления: 20 минут | Количество порций: 3–4
Ингредиенты:
- Помидоры — 3–4 штуки
- Огурец — 1–2 штуки
- Перец болгарский — 1–2 штуки
- Лук красный (или белый сладкий) — 1 штука
- Оливки без косточек — 100 г
- Сыр фета или брынза — 200 г
- Масло оливковое extra virgin — 3 столовых ложки
- Сок лимона — 1½ столовых ложки
- Орегано сушёный — ½ чайной ложки
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Нарезаем овощи. Тщательно вымытые помидоры и огурцы нарезаем крупными кусочками. Болгарский перец очищаем от семян и режем соломкой или кубиками. Лук шинкуем тонкими полукольцами.
- Смешиваем и добавляем оливки. В глубокой салатнице соединяем помидоры, огурцы, перец и лук. Добавляем оливки.
- Готовим заправку. В небольшой пиале смешиваем оливковое масло, лимонный сок, орегано, соль и перец.
- Добавляем фету и заправляем салат. Сыр фета нарезаем крупными кубиками и аккуратно выкладываем поверх овощей. Поливаем заправкой прямо перед подачей, чтобы салат оставался свежим и хрустящим.
А если захотите добавить на праздничный стол ещё одну классику, не забудьте про Сельдь под шубой — она всегда пользуется популярностью!
Салат с тунцом
Вкусный и простой салат с тунцом — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Didebashvili.GEO
Ищете что-то лёгкое, полезное и при этом сытное? Салат с тунцом — идеальный выбор. Эта рыба богата омега-3, а в сочетании с овощами и зеленью дарит чувство сытости без тяжести. Никакой майонезной «шубы», только свежесть и польза!
Время приготовления: 20 минут | Количество порций: 2–3
Ингредиенты:
- Тунец консервированный (в собственном соку или в масле) — 1 банка (примерно 170–200 г)
- Листья салата (айсберг, латук или микс) — 150 г
- Помидоры — 2 штуки или черри — 8–10 штук
- Лук красный — 1 небольшая луковица
- Оливки или маслины без косточек — 60 г
- Оливковое масло — 2 столовых ложки
- Сок лимона — 1 столовая ложка
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Подготавливаем тунец. Открываем банку с тунцом, сливаем жидкость. Рыбу выкладываем в миску и разминаем вилкой до состояния крупных хлопьев.
- Нарезаем овощи. Помидоры нарезаем дольками (черри — половинками). Красный лук шинкуем тонкими полукольцами. Листья салата промываем, обсушиваем и крупно рвём руками.
- Смешиваем ингредиенты. В большой салатнице смешиваем листья салата, помидоры, лук и оливки. Добавляем размятый тунец.
- Заправляем и подаём. Сбрызгиваем оливковым маслом и лимонным соком, солим, перчим и аккуратно перемешиваем. Подаём сразу, чтобы салат оставался хрустящим.
Салат «Гнездо глухаря»
Салат «Гнездо глухаря» — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TrapezaStudio
Красивый, сытный и с необычной текстурой — этот классический русский салат точно привлечёт внимание на любом застолье. Секрет «Гнезда глухаря» — в хрустящей картофельной соломке, которая напоминает веточки гнезда. А внутри — нежное куриное филе, свежие огурцы и яйца.
Время приготовления: 50 минут | Количество порций: 5
Ингредиенты:
- Куриное филе — 300 г
- Картофель — 2–3 средних
- Яйца куриные — 3 штуки
- Огурцы свежие — 2 штуки
- Лук красный — ½ штуки
- Майонез — 3 столовых ложки
- Масло растительное — для фритюра
- Укроп или петрушка — для украшения
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Отвариваем филе и яйца. Куриное филе отвариваем в подсоленной воде до готовности (около 20 минут после закипания). Яйца варим вкрутую. Остужаем всё.
- Готовим картофель-пай. Картофель чистим и натираем на тёрке для моркови по-корейски — получается длинная тонкая соломка. Разогреваем в глубокой сковороде или кастрюльке масло для фритюра и обжариваем картофель небольшими партиями до золотистого цвета и хруста. Выкладываем на бумажное полотенце.
- Нарезаем ингредиенты. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками. Огурцы режем тонкой соломкой. Яйца натираем на мелкой тёрке. Лук шинкуем тонкими полукольцами.
- Смешиваем, заправляем и украшаем. В миске смешиваем курицу, огурцы, лук и майонез. Солим и перчим по вкусу. Выкладываем горкой на плоское блюдо. Сверху посыпаем тёртыми яйцами. По краям и сверху выкладываем хрустящую картофельную соломку — так, чтобы получилось подобие гнезда.
Кстати, если вы любите экспериментировать с курицей, у нас есть отличная подборка — 10 рецептов салатов с курицей. А для поклонников Цезаря — отдельный гид.
Салат с креветками
Салат с креветками — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntAlexStudio
Хотите почувствовать себя гостем дорогого ресторана, не выходя из дома? Салат с креветками — это именно тот случай. Нежный вкус морепродуктов, сочные томаты, пикантная рукола и сырная нотка... Изящно, благородно и вкусно. Готовить проще, чем кажется!
Время приготовления: 25 минут | Количество порций: 2
Ингредиенты:
- Креветки королевские (или крупные) — 300–400 г
- Томаты черри — 200 г
- Рукола — 100 г
- Сыр (пармезан, гауда или фета) — 30–50 г
- Масло оливковое — 2 столовых ложки
- Сок лимона — 1 столовая ложка
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Отвариваем креветки. Если креветки замороженные — размораживаем. Очищаем от панциря (если не очищены). Варим в кипящей подсоленной воде 2–3 минуты до готовности. Откидываем на дуршлаг и даём стечь воде.
- Подготавливаем ингредиенты. Томаты черри моем и разрезаем пополам. Руколу промываем и обсушиваем. Сыр натираем на мелкой тёрке.
- Делаем заправку. В пиале смешиваем оливковое масло, лимонный сок, измельчённый чеснок, соль и перец.
- Смешиваем, заправляем и подаём. В салатнице смешиваем руколу, томаты и креветки. Поливаем заправкой и аккуратно перемешиваем. Посыпаем тёртым сыром и подаём.
Салат с пекинской капустой
Салат с пекинской капустой — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Timolina
Нежная, сочная, хрустящая — пекинская капуста идеальна для салатов. Она не такая грубая, как белокочанная, и отлично сочетается с самыми разными ингредиентами. Предлагаем универсальный рецепт, который можно адаптировать под любой вкус: с курицей, с мясом или даже с корейской морковью.
Время приготовления: 20 минут | Количество порций: 3–4
Ингредиенты:
- Пекинская капуста — ½ кочана (примерно 300 г)
- Куриное филе варёное — 200 г (или карбонад/ветчина — 200 г)
- Яйца варёные — 3 штуки
- Кукуруза консервированная — 200 г
- Огурец свежий — 1–2 штуки
- Сметана — 150 г
- Горчица — 1 чайная ложка (по желанию)
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Шинкуем пекинскую капусту. Пекинскую капусту нашинковываем тонкими полосками. Мягкую зелёную часть используем целиком, она самая нежная.
- Нарезаем остальные ингредиенты. Куриное филе (или мясо) нарезаем кубиками. Огурцы — тонкой соломкой или кубиками. Яйца измельчаем.
- Соединяем продукты. В большой миске соединяем пекинскую капусту, курицу, огурцы, яйца и кукурузу (жидкость сливаем).
- Заправляем и подаём. Сметану смешиваем с горчицей, солью и перцем. Заправляем салат, перемешиваем и подаём.
Хотите чего-то попикантнее? Добавьте в этот салат корейскую морковь — получится совершенно новое звучание!
Популярные салаты по-корейски
Острая, пряная, ароматная — корейская кухня покоряет сердца гурманов по всему миру. Кроме моркови, в этом стиле часто готовят капусту (по принципу лёгкого кимчи, с чесноком и перцем) и редьку — острую, хрустящую закуску, которая отлично освежает вкус после сытных блюд. Мы собрали для вас три самых популярных и любимых рецепта.
Салат морковь по-корейски
Главная звезда здесь, конечно, та самая морковь по-корейски. Готовить её совсем не сложно, а результат превосходит магазинный в разы. Держите классический базовый рецепт — и экспериментируйте на здоровье!
Время приготовления: 30 минут + 24 часа на настаивание | Количество порций: 6–8
Ингредиенты:
- Морковь — 1 кг
- Чеснок — 4–5 зубчиков
- Масло растительное — 120 мл
- Уксус 9% — 2–5 столовых ложек (по вкусу)
- Сахар — 1–2 столовых ложки
- Соль — 1 столовая ложка
- Приправа для корейской моркови — 2 столовых ложки
- Красный перец крупного помола — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Чистим и натираем морковь. Морковь чистим и натираем на специальной тёрке для корейской моркови — получаются длинные тонкие полоски.
- Заправляем специями. Посыпаем морковь солью, сахаром, приправой и красным перцем. Добавляем измельчённый чеснок.
- Добавляем уксус и растительное масло. Вливаем уксус. Растительное масло разогреваем до горячего состояния и заливаем им морковь поверх специй.
- Убираем в холодильник. Тщательно перемешиваем. Накрываем и убираем в холодильник под гнёт на сутки. Через 24 часа морковь по-корейски готова!
Салат с фунчозой и хрустящими овощами
Хотите добавить на стол нотку яркой Азии? Тогда этот салат — то, что вам нужно! Прозрачная «стеклянная» лапша, сочные хрустящие овощи и пикантная заправка с чесноком и кориандром создают невероятный симбиоз вкусов и текстур.
Время приготовления: 40 минут | Количество порций: 4–5
Ингредиенты:
- Фунчоза (сухая, рисовая или бобовая) — 500 г
- Перец болгарский красный — 1 штука
- Перец болгарский жёлтый — 1 штука
- Морковь — 2 штуки
- Огурец — 2 штуки
- Лук репчатый — 2 штуки
- Чеснок — 6–8 зубчиков
- Соевый соус — 4 столовых ложки
- Рисовый уксус — 4–6 столовых ложек (по вкусу)
- Паприка молотая — 2 чайные ложки
- Кориандр молотый — 2 чайные ложки
- Оливковое масло — 8 столовых ложек
- Сахар — 1 чайная ложка
- Соль — 2 щепотки (по вкусу)
Пошаговый рецепт:
- Нарезаем овощи соломкой. Все овощи тщательно моем и чистим. Морковь натираем на специальной тёрке для корейской моркови. Болгарский перец (оба цвета) очищаем от семян и нарезаем тонкой соломкой. Огурцы режем аналогично, при этом, если семена крупные, лучше удалить сердцевину — так салат не даст лишней жидкости и останется хрустящим. Лук шинкуем тонкими полукольцами, чеснок измельчаем ножом или пропускаем через пресс.
- Смешиваем и слегка приминаем овощи. Перекладываем нарезанные морковь, перец и огурец в большую миску. Добавляем соль и сахар, затем аккуратно мнём овощи руками — буквально минуту, чтобы они пустили немного сока, но сохранили упругость.
- Готовим ароматную масляную заправку. В сковороде разогреваем оливковое масло. Отправляем туда нашинкованный лук и измельчённый чеснок — обжариваем на среднем огне ровно одну минуту, до появления яркого аромата. Затем добавляем паприку и кориандр, перемешиваем и прогреваем ещё полминуты. Снимаем с огня и тут же выливаем это пряное масло вместе с луком и чесноком к нашим овощам.
- Отвариваем фунчозу. Следуйте инструкции на упаковке — время варки зависит от вида лапши. Обычно достаточно залить её кипятком на 3–5 минут или проварить в кипящей воде 2–3 минуты. Готовую лапшу откидываем на дуршлаг и промываем холодной водой. Можно слегка нарезать её ножницами, чтобы она не была слишком длинной.
- Собираем и заправляем салат. В миску с овощами и пряным маслом добавляем подготовленную фунчозу. Поливаем соевым соусом и рисовым уксусом — количество уксуса регулируйте по своему вкусу (4 ложки дадут мягкую кислинку, 6 — более пикантную). Хорошо перемешиваем, даём салату постоять 5–10 минут, чтобы он пропитался ароматами.
Пикантные баклажаны по-корейски
Нежные баклажаны, обжаренные до лёгкой золотистости, в сочетании с хрустящей морковью и сладким перцем пропитываются пикантной заправкой с чесноком и кориандром. Минимум хлопот — и у вас на столе изысканная корейская закуска.
Время приготовления: 20 минут + 30 минут на маринование | Количество порций: 4–5
Ингредиенты:
- Баклажаны — 3 средних
- Морковь — 2 штуки
- Перец сладкий (любой яркий) — 2 штуки
- Чеснок — 3 зубчика
- Соевый соус — 1 столовая ложка
- Сахар — ½ чайной ложки
- Соль — ½ чайной ложки (плюс для замачивания)
- Молотый кориандр — ½ чайной ложки
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Оливковое масло — 3 столовых ложки
Пошаговый рецепт:
- Подготавливаем баклажаны. Баклажаны моем, обсушиваем и нарезаем длинными полосками толщиной примерно с палец. Готовим солёную воду (на 1 литр воды — 1 ст. ложка соли) и замачиваем в ней нарезанные баклажаны на 15 минут, чтобы убрать горечь. Затем сливаем воду, промываем баклажаны и отжимаем лишнюю влагу руками.
- Обжариваем баклажаны. Разогреваем в сковороде оливковое масло (возьмём примерно 2 ст. ложки из общего количества). Выкладываем баклажаны и обжариваем на среднем огне около 5 минут, периодически помешивая, до появления лёгкой румяной корочки. Снимаем с огня и даём немного остыть.
- Нарезаем овощи для салата. Морковь чистим и натираем на тёрке для корейской моркови. Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем тонкой соломкой. Чеснок измельчаем ножом или давим через пресс.
- Готовим пикантную заправку. В небольшой пиале смешиваем соевый соус, оставшееся оливковое масло (1 ст. ложку), сахар, соль, молотый кориандр, чёрный перец и измельчённый чеснок. Тщательно перемешиваем до однородности.
- Собираем и маринуем. В большой миске соединяем обжаренные баклажаны, натёртую морковь и нарезанный перец. Заливаем заправкой и аккуратно перемешиваем, стараясь не слишком давить на баклажаны. Накрываем и убираем в холодильник минимум на 30 минут.
- Украшаем и подаём. Достаём салат из холодильника, ещё раз перемешиваем и выкладываем в салатницу. Можно украсить свежей зеленью или кунжутом.
FAQ — частые вопросы
Сколько хранится салат с майонезом в холодильнике?
Салаты, заправленные майонезом, хранятся в холодильнике при температуре 2–6 °C 6–12 часов в зависимости от состава: 6 часов — с варёными яйцами и консервированными овощами, 12 часов — с сырыми фруктами, сырыми и отварными овощами, мясом, птицей, копчёностями. Для салатов с морепродуктами (например, с креветками) безопаснее ориентироваться на минимальный срок — 6 часов, и не хранить дольше. Если салат постоял при комнатной температуре больше 2 часов, лучше не рисковать и выбросить его.
Чем можно заменить майонез в салате?
Вариантов масса, и каждый способен придать салату новый, интересный вкус: сметана (особенно в сочетании с горчицей или хреном) — для нежности и пикантности; натуральный йогурт (греческий) — для лёгкости и пользы; оливковое масло с лимонным соком — для средиземноморской свежести; соус песто — для яркого аромата; сметанно-майонезная смесь — золотая середина между жирностью и лёгкостью.
В чём разница между греческим салатом и обычным овощным?
Главных отличий три. Первое — наличие сыра фета (или брынзы) и оливок, именно они делают греческий салат таким узнаваемым. Второе — заправка: в греческом салате используется исключительно оливковое масло с лимонным соком или винным уксусом и орегано, без майонеза. Третье — нарезка: ингредиенты для греческого салата режутся крупными, «деревенскими» кусками, в отличие от обычных овощных салатов, где нарезка может быть мелкой или произвольной.
Можно ли заморозить салат впрок?
Категорически не рекомендуется. Большинство салатов после разморозки превращаются в неаппетитную массу: овощи теряют хруст и становятся водянистыми, зелень — вялой, а майонезные заправки расслаиваются. Исключение — только некоторые салаты без свежих овощей (например, отдельные виды корейских салатов), но и их текстура после разморозки оставляет желать лучшего. Салаты — это блюда «сейчас», готовьте их столько, сколько сможете съесть за 1–2 дня!
Теперь у вас в арсенале целых восемь проверенных рецептов — на любой вкус, повод и настроение. Экспериментируйте с ингредиентами и не бойтесь отходить от канонов. Приятного аппетита!