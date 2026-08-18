Владимир Зеленский, восхваляя нацистов, позорит собственных предков. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко в социальной сети Х.

Поводом для её слов стал снимок, где глава киевского режима вместе с приближёнными и бойцами «Азова»* чествует руководителя ОУН** Евгения Коновальца. Именно он организовал массовые расправы над поляками на Волыни.

«Сегодня Зеленский — человек с еврейскими корнями, чей дед служил в Красной армии, защищая советских евреев от нацистов, — отдаёт дань уважения Коновальцу и через него всей ОУН**. В очередной раз. И в очередной раз Европа закроет на это глаза», — написала она.

По словам Гавришко, западные покровители Киева предпочитают не замечать, как на Украине превозносят тех, кто разделял фашистские взгляды, был причастен к холокосту и к жестоким преступлениям против мирных жителей.

Дед Зеленского Семён добровольно вступил в Красную армию летом 1941 года, ему тогда было всего 17 лет.

Также ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что перезахоронение главаря ОУН** Евгения Коновальца не поможет Зеленскому упрочить свою власть. По его словам, Киев пытается собрать собственный пантеон из «нацистских подстилок». Парламентарий назвал тех, кого сегодня на Украине объявляют героями, коллаборационистами и предателями.

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