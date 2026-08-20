Суда с тремя умершими российскими моряками стояли в одном порту КНР
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Два российских рыболовных судна, члены экипажей которых умерли в Китае, находились в одном порту. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в рыболовной отрасли.
Всего речь идёт о трёх российских моряках. По данным собеседника агентства, среди погибших был механик одного из траулеров.
Российское посольство в Китае ранее сообщило, что трое граждан РФ умерли в провинции Хэбэй. Все они входили в экипажи двух российских судов. По предварительным выводам китайских правоохранителей, смерти произошли по естественным причинам и не носили криминального характера.
При этом окончательные причины предстоит установить российским специалистам. По запросу Следственного комитета организуется доставка тел моряков на родину, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники консульства поддерживают связь с родственниками погибших, судовладельцем и правоохранительными органами двух стран.
Ранее Life.ru рассказывал о нападении на два эквадорских рыболовных судна в Тихом океане. По данным CNN, сначала по лодкам ударили беспилотники со взрывчаткой, после чего к ним приблизилось неизвестное судно, которое рыбаки назвали «кораблём-призраком». Вооружённые люди поднялись на борт и задержали членов экипажей.
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