Украинские СМИ пишут, что Фёдоров планирует посетить США
Михаил Фёдоров. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Федоров
Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров намерен посетить Соединённые Штаты для выстраивания партнёрства в сфере оборонных технологий. Эту информацию распространило украинское издание «Общественное» со ссылкой на пресс-службу политика.
«Главная цель потенциально планируемой поездки связана с привлечением ресурсов для новых проектов в сфере defense tech», — отметили в команде Фёдорова.
Британское издание The Guardian выдвинуло свою версию относительно целей визита. По мнению журналистов, экс-министр попытается заручиться поддержкой в вопросе проведения выборов на Украине до окончания военного положения. Однако, как уверяет «Общественное», встречаться с американскими политиками или чиновниками бывший министр не планирует.
Напомним, Фёдоров лишился должности главы Минобороны 14 июля. Владимир Зеленский тогда объяснил отставку конфликтом между министром и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. С 16 июля в разных городах Украины проходят митинги с требованием вернуть Фёдорова на пост. Несмотря на это, Зеленский 18 августа внёс в Верховную раду кандидатуру Евгения Хмары, которую парламент поддержал в среду. Сам Фёдоров заявил о системном кризисе управления в стране и призвал к проведению выборов.
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