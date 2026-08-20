Украинские СМИ пишут, что Фёдоров планирует посетить США

Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров намерен посетить Соединённые Штаты для выстраивания партнёрства в сфере оборонных технологий. Эту информацию распространило украинское издание «Общественное» со ссылкой на пресс-службу политика.

«Главная цель потенциально планируемой поездки связана с привлечением ресурсов для новых проектов в сфере defense tech», — отметили в команде Фёдорова.

Британское издание The Guardian выдвинуло свою версию относительно целей визита. По мнению журналистов, экс-министр попытается заручиться поддержкой в вопросе проведения выборов на Украине до окончания военного положения. Однако, как уверяет «Общественное», встречаться с американскими политиками или чиновниками бывший министр не планирует.