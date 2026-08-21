«Ходит белый»: Буданов* заметно занервничал после скандала с Мудрой

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* начал опасаться возможных последствий после коррупционного скандала вокруг его бывшей заместительницы Ирины Мудрой. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, расследование Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении Мудрой вызвало обеспокоенность Буданова* из-за его связей с некоторыми фигурантами дела.

«Он белый ходит после публикации записей [прослушки Мудрой]. Не встречается ни с кем из посторонних», — рассказал собеседник издания.

Как утверждают источники «Украинской правды», речь идёт о возможных контактах Буданова* с депутатом Верховной рады Вадимом Столаром и бывшим парламентарем Максимом Микитасем. По версии издания, через них глава офиса Зеленского якобы организовывал сбор средств для залога бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко.

Кроме того, собеседники СМИ заявили, что Буданов* начал искать деньги для внесения залога за Ирину Мудру. При этом, по их словам, остаётся вопрос о происхождении средств, которые могли бы использоваться для таких выплат.

Ранее Life.ru писал о спецоперации НАБУ и САП «Форрест Гамп», в рамках которой расследуется дело о предполагаемой преступной организации с участием представителей украинской власти. По данным следствия, фигуранты могли использовать схему легализации около 150 миллионов гривен наличными через подконтрольные компании. Средства, как утверждается, предназначались для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко.

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