Глава Болохова извинилась перед семьёй девочки, нарисовавшей «Смешариков»

Глава Болохова Марина Чуйкина извинилась перед семьёй девочки, которая нарисовала «Смешариков» на детской площадке. Чиновница лично позвонила матери школьницы, объяснила свою позицию и предложила Ксюше поучаствовать в мероприятии «Рисуем мультяшек мелом на асфальте».

Об этом в беседе с RT рассказала мама юной художницы. По её словам, сейчас семье поступает много предложений об участии девочки в конкурсах и творческих проектах ко Дню города. Совместное мероприятие с администрацией они решили поддержать.