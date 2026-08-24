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Регион
24 августа, 14:21

Глава Болохова извинилась перед семьёй девочки, нарисовавшей «Смешариков»

Обложка © VK / Марина Чуйкина

Обложка © VK / Марина Чуйкина

Глава Болохова Марина Чуйкина извинилась перед семьёй девочки, которая нарисовала «Смешариков» на детской площадке. Чиновница лично позвонила матери школьницы, объяснила свою позицию и предложила Ксюше поучаствовать в мероприятии «Рисуем мультяшек мелом на асфальте».

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Об этом в беседе с RT рассказала мама юной художницы. По её словам, сейчас семье поступает много предложений об участии девочки в конкурсах и творческих проектах ко Дню города. Совместное мероприятие с администрацией они решили поддержать.

«Мы решили сконцентрироваться на позитиве, забыть плохое и зарыть топор войны», — заключила женщина.

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Напомним, ранее администрация Болохова обратилась в полицию из-за рисунков «Смешариков» на резиновом покрытии площадки. Однако губернатор Тульской области не оценил решение своих подчинённых, он встретился с семьёй девочки и поддержал юную художницу. Кроме того, Ксюшу пригласили на фестиваль детского рисунка.

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Борис Эльфанд
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