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25 августа, 15:00

Тихон Страстной 26 августа: что нельзя делать, чтобы не впустить в дом тревогу и ссоры

Оглавление
Что за праздник Тихон Страстной
Кто такой Тихон Задонский и почему его так почитают
Как на Руси проводили день Тихона Страстного
Что можно делать 26 августа
Чего нельзя делать 26 августа

Наши предки верили, что любая ссора 26 августа тянется потом целый год. Life.ru выяснил, что за праздник Тихон Страстной и чего нельзя делать в этот день.

Тихон Страстной 26 августа: что можно и нельзя делать в этот день. Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Тихон Страстной 26 августа: что можно и нельзя делать в этот день. Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Конец августа — время, когда лето потихоньку сдаёт позиции, а вечера становятся холоднее и длиннее. Именно на этот период выпадает не самый известный, но крайне почитаемый в народе праздник — Тихон Страстной. Наши предки верили: как проведёшь этот день, так и войдёшь в осень, либо с миром в доме, либо с грузом старых обид и накопленных ссор. Life.ru разобрался, что за праздник отмечают 26 августа, откуда взялось его название и какие запреты в этот день лучше не нарушать.

Что за праздник Тихон Страстной

Праздник Тихон Страстной 26 августа: история названия. Фото © Wikipedia

Праздник Тихон Страстной 26 августа: история названия. Фото © Wikipedia

Народное название праздника соединило в себе сразу два церковных события. Первое — память святителя Тихона Задонского, богослова и просветителя XVIII века. Второе — почитание иконы Божией Матери «Страстная», перед которой молились об избавлении от душевных недугов и семейных раздоров. Именно поэтому за датой закрепилось двойное имя, а сам день считался особенным поводом навести порядок не только в доме, но и в отношениях с родными людьми.

Название иконы «Страстная» связано с изображением двух ангелов, которые держат орудия Страстей Христовых, предметы, напоминающие о крестных муках Спасителя. По преданию, в XVII веке образ помог исцелиться женщине по имени Екатерина, которая много лет страдала тяжёлым душевным недугом. После выздоровления она заказала список иконы и молилась перед ним до конца своих дней. В 1641 году святыню перенесли в Москву, и с тех пор день её почитания закрепился в народном календаре именно на 26 августа.

Кто такой Тихон Задонский и почему его так почитают

Тихон Задонский: биография святителя и путь к канонизации. Фото © ТАСС / Роман Храмовник

Тихон Задонский: биография святителя и путь к канонизации. Фото © ТАСС / Роман Храмовник

Будущий святитель родился в 1724 году в бедной семье в новгородском селе Короцке, и трудиться ему пришлось с раннего детства. Получить образование помог старший брат, служивший в одной из местных церквей, именно он определил мальчика в семинарию. Тимофей Соколов быстро стал одним из лучших учеников, а позже сам начал преподавать богословие. В 1758 году он принял монашеский постриг с именем Тихон и уже через год возглавил тверскую семинарию.

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В 1763 году Тихон стал епископом Воронежским и Елецким. На этой должности он занимался духовным просвещением, помогал открывать церковные школы и лично объезжал приходы, борясь с суевериями и языческими пережитками. Из-за слабого здоровья в 1767 году святитель оставил кафедру и поселился в Задонском монастыре, где провёл остаток жизни за написанием духовных трудов. После смерти в 1783 году у его могилы стали происходить исцеления, а в 1861 году церковь причислила Тихона Задонского к лику святых.

Как на Руси проводили день Тихона Страстного

Традиции дня Тихона Страстного на Руси. Фото © Life.ru

Традиции дня Тихона Страстного на Руси. Фото © Life.ru

Утро в этот день принято было начинать с похода в храм и молитвы перед Страстной иконой. У святителя Тихона просили душевного покоя, избавления от уныния и мира в семье, а заодно старались помириться с теми, с кем давно не ладили. Дата приходилась на конец лета, когда основные полевые работы уже завершались, поэтому крестьяне охотно переключались с огорода на домашние хлопоты и хозяйственные дела внутри двора.

Хозяйки в этот день обходили жильё с иконой и раскладывали по углам веточки чертополоха, растению приписывали способность отгонять от дома болезни и дурной глаз. Похожих привычек у наших предков хватало: Life.ru уже собирал пять старинных оберегов, которые веками клали у порога для защиты жилища от сглаза и зависти. Мужчины проверяли и убирали на хранение садовый инвентарь, готовясь к осени, а вечером вся семья садилась за общий постный стол, ведь дата приходится на Успенский пост.

Что можно делать 26 августа

Что можно делать 26 августа, в день Тихона Страстного. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Что можно делать 26 августа, в день Тихона Страстного. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

День Тихона Страстного традиционно связывали с внутренним примирением, а не с активными делами или крупными покупками. Считалось, что вложенные в этот день усилия по наведению порядка, как в доме, так и в отношениях, окупятся спокойствием на весь следующий год.

  • Мириться с близкими — старые обиды советовали закрывать именно в этот день, чтобы не тащить их с собой в осень.
  • Просить прощения у тех, кого обидели, — несказанные слова, по поверью, только тяжелеют с каждым прожитым днём.
  • Наводить порядок в доме — уборка чуланов, сараев и погребов символически освобождала место для нового достатка.
  • Готовить постный стол — грибы, каши, соленья и свежий хлеб подавали в кругу семьи в память об Успенском посте.

Чего нельзя делать 26 августа

Чего нельзя делать 26 августа: главные запреты и приметы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svetlyachock, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Чего нельзя делать 26 августа: главные запреты и приметы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svetlyachock, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Этот день народная традиция считала особенно уязвимым для негатива: любая ссора или всплеск раздражения грозили растянуться на весь год вперёд. Если тревога и суета не отпускают даже дома, ясновидящая в разговоре с Life.ru делилась простыми вечерними ритуалами, которые помогают быстро вернуть спокойствие, и часть из них вполне уместна и в праздничный вечер.

  • Ссориться и выяснять отношения — конфликт в этот день, по поверью, мог обернуться затяжным разладом в семье.
  • Вспоминать старые обиды — ворошить прошлое значило рисковать испортить себе настроение на долгий срок.
  • Дарить или принимать белые полотенца — такой подарок в народе связывали с риском тяжёлой болезни.
  • Спать на двух подушках незамужним девушкам — примета обещала им отдалить создание семьи ещё на год.
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Тихон Страстной — праздник негромкий, но по-своему важный: он подводит черту под летом и напоминает, что мир в доме начинается с малого: прощённой обиды, вычищенного чулана, спокойного вечера без ссор. Можно относиться к народным приметам как к красивой традиции, а можно и правда провести день именно так, как советовали предки. Тем более впереди целый новый церковный год, и Life.ru уже составил календарь церковных праздников на сентябрь 2026 года, с постами и традициями каждого из них.

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Сергей Трофимов
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