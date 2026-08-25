Тихон Страстной 26 августа: что нельзя делать, чтобы не впустить в дом тревогу и ссоры

Конец августа — время, когда лето потихоньку сдаёт позиции, а вечера становятся холоднее и длиннее. Именно на этот период выпадает не самый известный, но крайне почитаемый в народе праздник — Тихон Страстной. Наши предки верили: как проведёшь этот день, так и войдёшь в осень, либо с миром в доме, либо с грузом старых обид и накопленных ссор. Life.ru разобрался, что за праздник отмечают 26 августа, откуда взялось его название и какие запреты в этот день лучше не нарушать.

Что за праздник Тихон Страстной

Праздник Тихон Страстной 26 августа: история названия. Фото © Wikipedia

Народное название праздника соединило в себе сразу два церковных события. Первое — память святителя Тихона Задонского, богослова и просветителя XVIII века. Второе — почитание иконы Божией Матери «Страстная», перед которой молились об избавлении от душевных недугов и семейных раздоров. Именно поэтому за датой закрепилось двойное имя, а сам день считался особенным поводом навести порядок не только в доме, но и в отношениях с родными людьми.

Название иконы «Страстная» связано с изображением двух ангелов, которые держат орудия Страстей Христовых, предметы, напоминающие о крестных муках Спасителя. По преданию, в XVII веке образ помог исцелиться женщине по имени Екатерина, которая много лет страдала тяжёлым душевным недугом. После выздоровления она заказала список иконы и молилась перед ним до конца своих дней. В 1641 году святыню перенесли в Москву, и с тех пор день её почитания закрепился в народном календаре именно на 26 августа.

Кто такой Тихон Задонский и почему его так почитают

Тихон Задонский: биография святителя и путь к канонизации. Фото © ТАСС / Роман Храмовник

Будущий святитель родился в 1724 году в бедной семье в новгородском селе Короцке, и трудиться ему пришлось с раннего детства. Получить образование помог старший брат, служивший в одной из местных церквей, именно он определил мальчика в семинарию. Тимофей Соколов быстро стал одним из лучших учеников, а позже сам начал преподавать богословие. В 1758 году он принял монашеский постриг с именем Тихон и уже через год возглавил тверскую семинарию.

В 1763 году Тихон стал епископом Воронежским и Елецким. На этой должности он занимался духовным просвещением, помогал открывать церковные школы и лично объезжал приходы, борясь с суевериями и языческими пережитками. Из-за слабого здоровья в 1767 году святитель оставил кафедру и поселился в Задонском монастыре, где провёл остаток жизни за написанием духовных трудов. После смерти в 1783 году у его могилы стали происходить исцеления, а в 1861 году церковь причислила Тихона Задонского к лику святых.

Как на Руси проводили день Тихона Страстного

Традиции дня Тихона Страстного на Руси. Фото © Life.ru

Утро в этот день принято было начинать с похода в храм и молитвы перед Страстной иконой. У святителя Тихона просили душевного покоя, избавления от уныния и мира в семье, а заодно старались помириться с теми, с кем давно не ладили. Дата приходилась на конец лета, когда основные полевые работы уже завершались, поэтому крестьяне охотно переключались с огорода на домашние хлопоты и хозяйственные дела внутри двора.

Хозяйки в этот день обходили жильё с иконой и раскладывали по углам веточки чертополоха, растению приписывали способность отгонять от дома болезни и дурной глаз. Похожих привычек у наших предков хватало: Life.ru уже собирал пять старинных оберегов, которые веками клали у порога для защиты жилища от сглаза и зависти. Мужчины проверяли и убирали на хранение садовый инвентарь, готовясь к осени, а вечером вся семья садилась за общий постный стол, ведь дата приходится на Успенский пост.

Что можно делать 26 августа

Что можно делать 26 августа, в день Тихона Страстного. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

День Тихона Страстного традиционно связывали с внутренним примирением, а не с активными делами или крупными покупками. Считалось, что вложенные в этот день усилия по наведению порядка, как в доме, так и в отношениях, окупятся спокойствием на весь следующий год. Мириться с близкими — старые обиды советовали закрывать именно в этот день, чтобы не тащить их с собой в осень.

— старые обиды советовали закрывать именно в этот день, чтобы не тащить их с собой в осень. Просить прощения у тех, кого обидели, — несказанные слова, по поверью, только тяжелеют с каждым прожитым днём.

— несказанные слова, по поверью, только тяжелеют с каждым прожитым днём. Наводить порядок в доме — уборка чуланов, сараев и погребов символически освобождала место для нового достатка.

— уборка чуланов, сараев и погребов символически освобождала место для нового достатка. Готовить постный стол — грибы, каши, соленья и свежий хлеб подавали в кругу семьи в память об Успенском посте.

Чего нельзя делать 26 августа

Чего нельзя делать 26 августа: главные запреты и приметы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svetlyachock, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Этот день народная традиция считала особенно уязвимым для негатива: любая ссора или всплеск раздражения грозили растянуться на весь год вперёд. Если тревога и суета не отпускают даже дома, ясновидящая в разговоре с Life.ru делилась простыми вечерними ритуалами, которые помогают быстро вернуть спокойствие, и часть из них вполне уместна и в праздничный вечер. Ссориться и выяснять отношения — конфликт в этот день, по поверью, мог обернуться затяжным разладом в семье.

— конфликт в этот день, по поверью, мог обернуться затяжным разладом в семье. Вспоминать старые обиды — ворошить прошлое значило рисковать испортить себе настроение на долгий срок.

— ворошить прошлое значило рисковать испортить себе настроение на долгий срок. Дарить или принимать белые полотенца — такой подарок в народе связывали с риском тяжёлой болезни.

— такой подарок в народе связывали с риском тяжёлой болезни. Спать на двух подушках незамужним девушкам — примета обещала им отдалить создание семьи ещё на год.

Тихон Страстной — праздник негромкий, но по-своему важный: он подводит черту под летом и напоминает, что мир в доме начинается с малого: прощённой обиды, вычищенного чулана, спокойного вечера без ссор. Можно относиться к народным приметам как к красивой традиции, а можно и правда провести день именно так, как советовали предки. Тем более впереди целый новый церковный год, и Life.ru уже составил календарь церковных праздников на сентябрь 2026 года, с постами и традициями каждого из них.