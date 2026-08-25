Полянский: Россия поднимет в ОБСЕ тему атаки на детский центр в Краснодаре

Россия поднимет вопрос об атаке на частный детский центр в Краснодаре на ближайшем заседании Постоянного совета ОБСЕ. Об этом заявил РИА «Новости» постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Мы это сделаем на ближайшем заседании постсовета ОБСЕ в сентябре», — ответил Полянский на вопрос о планах российской делегации.