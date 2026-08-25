Полянский: Россия поднимет в ОБСЕ тему атаки на детский центр в Краснодаре
Дмитрий Полянский. Обложка © МАКС / Дмитрий Полянский
Россия поднимет вопрос об атаке на частный детский центр в Краснодаре на ближайшем заседании Постоянного совета ОБСЕ. Об этом заявил РИА «Новости» постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Мы это сделаем на ближайшем заседании постсовета ОБСЕ в сентябре», — ответил Полянский на вопрос о планах российской делегации.
Напомним, в ночь на 24 августа в Краснодаре при атаке был повреждён частный детский центр, погибли трое детей, ещё 12 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил дело о теракте. В ночь на 25 августа край снова подвергся удару, погибли два человека. Сейчас в больницах остаются девять пострадавших.
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